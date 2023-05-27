一個人和寵物─陪伴篇／喪犬之痛 讓她慘遭詐騙

寵物離世讓人悲傷，台北市獸醫師公會前理事長、楊動物醫院院長楊靜宇說，曾有飼主想把毛孩做成標本，也有業者推出服務，可將皮毛、骨灰做成人工鑽石，但他會建議飼主，平時好好對待寵物，離開時個別火化，把骨灰撒到毛小孩常去玩的公園或野外，讓牠輕鬆走。

桃園安可動物醫院主治獸醫師鍾尚修表示，臨床觀察，面對寵物病危、離世，年輕人情緒起伏較明顯，獸醫師常要告訴他們：「這是生命必經歷程，你已經很盡力，雖然撐不過去，但至少努力過。」對於年長者而言，或許不是第一次歷經生死離別，情緒起伏不明顯，相較之下也不太願意讓寵物接受過多治療，希望讓牠們減少痛苦。

一名外籍女老師，來台數十年，養了一隻梗犬作伴，梗犬在約莫七、八歲時，因急性胰臟炎突然離開。

面對愛犬驟逝，女老師選擇個別火化，帶著愛犬骨灰到生前最喜歡的海邊走走、拍照，陪狗狗走完最後一程，將骨灰撒向大海，也把照片回傳曾醫治愛犬的醫師，為狗狗生命留下美好句點。

楊靜宇表示，不同年齡層飼主，對寵物離世的悲傷表現不同，年幼的小孩面對家裡狗狗離開，較多是哭泣等外在反應，但長輩可能內心憂鬱，不一定表現出來。

曾有一位六十多歲女飼主，同時養了兩隻黃金獵犬、一隻雪納瑞，沒想到三隻狗狗僅隔數月相繼離世，女飼主陷入嚴重憂鬱，在家都不說話，那段時間遭電話詐騙兩百多萬元，讓家人十分震驚，先生求助楊靜宇，他趕快找來一隻與去世狗狗相似的混種拉布拉多，女飼主重新找到寄託，恢復開朗健談，漸漸走出喪犬之痛。