一個人和寵物─陪伴篇／遇見毛孩 珍惜相處的回憶

想要寵物作伴，有沒有注意事項？桃園安可動物醫院主治獸醫師鍾尚修表示，「生命是很奇妙的事，相處最重要。」有人憂心自己比寵物早走，但每個生命的相遇都是緣分，珍惜當下，才能留下珍貴回憶；台北市獸醫師公會前理事長、楊動物醫院院長楊靜宇表示，照顧不同的寵物花費不同，需將經濟因素一併考量。

鍾尚修表示，年長者走路較慢、行動不便，飼養大型犬，可能暴衝，或力氣較大難以控制；若毛小孩有髖關節等疾病，需要人抱，照顧上也比較費力。許多人養小型犬，例如馬爾濟斯、貴賓、吉娃娃等，可偶爾出門，平常在家就能照顧。

鍾尚修指出，小型犬也會有遺傳性疾病，常見先天性膝關節脫位、心臟病或氣管問題，臘腸狗也常見椎間盤突出，但小型犬一般體重約五公斤以下，若要帶出門，長者也能輕鬆抱起來，十公斤以上的狗則較困難；幼犬容易貪玩，若擔心狗狗暴衝，家中可放置嬰兒圍欄，減緩暴衝範圍。

鍾尚修說，相較狗狗，貓咪不必帶出門遛，只要在家放好飼料、水、貓砂即可，但貓咪動作快，且需要垂直移動的空間方便跳上跳下，較難以圍欄限制移動，可將家裡空房間騰出，讓貓咪自在活動。如果養寵物需要陪伴感，狗通常比較依賴人類，貓咪則要看個性，布偶貓較溫馴，米克斯相較品種貓更健康、好照顧。

鍾尚修表示，如果飼主體質敏感、氣管不好，可能容易對狗毛、貓毛過敏，尤其貓咪常掉毛，建議可考慮飼養不容易掉毛的貴賓、馬爾濟斯，不過有時並非對毛過敏，而是對毛小孩身上的塵蟎、常在菌過敏，要相處才能知道。

鍾尚修認為，任何生命都珍貴且值得尊敬，飼主和寵物「誰先走真的說不準」，應該要把握當下，珍惜相處的回憶，即使自己較早離開，寵物對於仍在世的家人也有不同意義。