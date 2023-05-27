一個人和寵物─陪伴篇／陪伴力量 為毛孩要活得更好

愈來愈多人飼養寵物，讓牠們成為家人，陪伴彼此，成為生命的一部分。但人會變老，寵物也會，每個生命的相遇都是緣分，如何彼此陪伴，相互照顧，是重要的生命功課。 來測退休力 不論是不是一個人，都要準備老後，好好生活。聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，歡迎填寫評估，來看你的退休準備夠不夠。

資深媒體人陳文茜（左）因為最近幾年愛犬接連離世，這讓她不再恐懼死亡，對她而言，寵物就是教導飼主「接受失去」。圖／陳文茜提供

毛小孩是許多人生活重心、感情寄託，但生命與生命的相遇，有起點就有句點，有人擔心毛小孩未來的照顧問題，如已逝英國女王伊麗莎白二世，八十歲時曾計畫不讓她的柯基們留下後代；但也有人說，「孩子們陪伴，讓我有活下去的力量。」這是資深媒體人陳文茜的真心告白。

英女王曾不想讓柯基留後代

伊麗莎白二世鍾愛柯基犬，身邊總有牠們的身影。曾經同時養了五隻柯基，不管走到哪兒都與牠們形影不離，但女王在二○○五年，也就是八十歲時，做了一個決定，不再讓她的柯基們生孩子了。她說：「我不想在我離開人世後，還留下幼犬。我怕牠們沒有人陪，會孤單。」

陳文茜這幾年身體狀況欠佳，從小體弱多病的她，二○一九年罹癌後，免疫系統攻擊心臟、神經系統，好幾次突然暈厥，與死亡擦身而過。她說支撐她勇敢承受苦難的動力，就是家裡六隻狗，孩子們陪伴讓她有活下去的力量，「愈生病愈要養狗，要為毛小孩活下去。」

擔心毛小孩孤單，或是為了毛小孩活下去，出發點都是對毛小孩的愛。無涉年齡、身體狀況，從決定飼養開始，就對牠有責任，如同「小王子」裡，狐狸提醒他，「永遠要對你所豢養的對象負責」，而毛小孩的壽命大部分比人類來得短，學會告別生命也是重要的功課。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳與哈士奇狗女兒「吉心」相依為命，他說，大型犬壽命頂多十三、四歲，算算「吉心」應該還可活上六、七年，為了讓自己活得比狗女兒還久，何宗勳在飲食及生活型態上更為養生，也常強迫自己多運動，一定要看著牠安老。

一想到「吉心」可能早他一步先走，何宗勳就開始焦慮，他說，「屆時一定會哭得很慘」，何宗勳從事動保運動十二年，養了「吉心」後愛屋及烏，最近積極推動寵物公園、寵物交通、老狗照護、攻擊犬不當處理等議題，讓我們生活的環境對毛小孩更好。

若是一起領養寵物的家人離開，寵物更帶有對已逝家人的思念。藝人王瞳與已逝丈夫艾成八年前一起領養愛犬哈嚕，是隻曾受虐的馬爾濟斯。在家中，艾成是哈嚕的僕人，王瞳則是女王。王瞳回憶，艾成和哈嚕睡覺都愛打呼，兩人是「有其父必有其子」，有時艾成跟哈嚕玩太嗨，還會被哈嚕咬，至今都是珍貴回憶。「狗狗是上帝賜給人很好的榜樣，牠只要單純的愛，或許壽命短的原因，是因為牠們早已學會愛人。」王瞳說，艾成發生事情前幾天，哈嚕時常坐地沉思，也特別黏著艾成，艾成離開後，哈嚕常望著門口，彷彿在等爸爸回家。

藝人王瞳（右）與已逝丈夫艾成過去一起領養愛犬哈嚕，留下珍貴回憶。圖／王瞳提供

為寵物送終學生命功課

習慣以「孩子」稱呼毛孩的陳文茜則說，最近幾年孩子接連離世，家裡已有九個孩子骨灰罈，這讓她不再恐懼死亡，對她而言，寵物就是教導飼主接受失去，「要謝謝我的孩子，用那麼大的痛苦和死亡，教會我上帝也教不了我的功課」。

至於英國女王，雖然曾表示不願讓幼犬孤單，但她後來接受照顧狗狗保母夫婦過世留下的Whispe。女王直到生命終了都有狗狗陪伴。