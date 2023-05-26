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繼承「俠醫」精神！長期為食安把關 顏宗海獲綠色化學應用及創新獎

中央社／ 台北26日電

繼承恩師林杰樑「俠醫」精神，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海投身毒物研究，長期為食安把關，今天獲綠色化學應用及創新獎。他感謝團隊努力，讓民眾遠離生活中的毒害。

為鼓勵各界朝向綠色化學、擴大推廣效益，行政院環境保護署舉辦「綠色化學應用及創新獎」，今年邁入第3屆，共69個人與團隊獲獎。

顏宗海獲得「綠色化學教育類」個人獎項，成為首名獲獎的醫師。獲獎原因主要有二，發揮醫療專業，致力於防治農藥與重金屬中毒；投入公益教育行動，經由媒體及衛教演講，教育民眾遠離生活中的毒害，環保署也高度表揚顏宗海在相關領或的貢獻。

顏宗海師承已故林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑，他今天接受媒體聯訪時強調，獲獎是團隊功勞，「從林杰樑到師母譚敦慈以及其他成員，一起努力讓民眾遠離生活中的毒害」。

顏宗海說，尤其過去台灣陸續發生塑化劑、餿水油等重大食安事件，更凸顯利用健康飲食及衛教民眾遠離生活中的毒害很重要。

團隊 林杰樑 食安

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