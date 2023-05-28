想要完美無瑕好肌膚？「這些」神級保養成分不能不知道！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「保養成分」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的保養成分排行。

購買保養品時，最重要的就是針對不同膚質，以及想要改善的肌膚問題，選擇適合的產品，而市面上的保養品玲瑯滿目，該如何挑選出自己需要的命定款呢？透過了解保養成分後再決定，或許會更有頭緒，那麼網友們最關注的保養成分又是哪些呢？一起來看看吧！

「玻尿酸」鎖水保濕效果佳 「維他命A」改善肌膚問題好有感 ▲ 網友熱議保養成分TOP8網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「保養成分」的相關話題討論，可以發現「玻尿酸」引起社群熱烈討論，網友表示「保養品用有玻尿酸成分的，覺得保濕效果上會比較好」、「玻尿酸會和裡頭（皮膚）的水分子結合，就可以讓皮膚鎖水保濕」，認為玻尿酸的保水功效顯著，不過網友也說明「玻尿酸只會幫你鎖水，但不會製造水分」，並分享「玻尿酸的（保養品），我每天都妝前噴打底，再上化妝水更好吸收」，建議想要加強水分的人，可以搭配其他保養成分一起使用，效果會更好。

近期相當流行的「維他命Ａ」衍生物保養，依強度可分為A酸＞A醛＞A醇＞A酯等成分，其中Ａ酸需由皮膚科醫師開藥後才可取用，因此市面上常見的維他命Ａ保養品，就以A醛、A醇、A酯為主要成分，不少網友紛紛留言自己的使用心得，「捨棄以前的眾多保養品，開始只用A醇，皮膚真的變很好」、「用了大概3-4天就會開始脫皮，臉部就會大大的有光澤感，非常有感！但是過程有點辛苦就是了！」，覺得雖然使用過程可能會出現一些不適症狀，但只要持之以恆，就可以改善肌膚問題且非常有感，同時網友也提醒「擦維生素A的保養品或藥品，可能肌膚較容易偏乾，所以在保養上可以擦點護膚油，平衡保濕一下」，表示「保濕一定要做好」，否則可能反而不小心傷害到肌膚。

就抗老功效來說，眾多網友都提及「胜肽」這個保養成分，直呼「抗老最強的真的是胜肽，A醇便宜，需要建立皮膚耐受性，但真的很多人不會用導致敏感肌紅腫破皮」、「我皮膚怕會引起不舒服。所以我都用胜肽精華。不敢用到Ａ醇，怕皮膚紅」，認為若是需要抗老卻是敏感肌，無法使用維他命Ａ成分的人，能夠選用胜肽保養更為友善，不僅刺激性低，還能緊緻抗皺。而追求美白的人，則推薦選擇「維他命Ｃ」保養，就有網友表示「維他命C，可以幫助提亮」、「我臉本來也超容易暗沉，後來用維他命C精華後改善超多」，以及膚色不均的問題也能有效改善，然而網友補充「維他命C很容易失去活性，要盡量買封閉式包裝的跟小容量的」，在選購時需要特別注意。

而「果酸」能夠去除老廢角質、促進細胞代謝，網友就分享「我妹有毛囊角化，去看皮膚科後醫生讓他擦果酸乳液就好很多」、「杏仁酸要在化妝水之前，我覺得每次擦完，隔天皮膚就會明顯變比較細滑、亮亮的」，覺得使用果酸後，可以明顯感受到肌膚平滑、毛孔變小，果酸的類別也相當多元，像是甘醇酸、杏仁酸等，提供不同的膚質以及需求做選擇。關於「胺基酸」保養，眾多網友都提到胺基酸洗面乳，說明將胺基酸添加至洗面乳裡，可以降低對皮膚的刺激性，且更加溫和、不乾澀，引發不少留言推薦使用，如「洗面乳就是要找胺基酸的成分，洗起來會比較保濕」、「胺基酸洗面乳，洗完很舒服，不會滑，不會乾繃，粉刺真的會慢慢代謝，膚質狀況變很穩定」。

此外，「神經醯胺」具有抓住水分、穩定肌膚的效果，獲得網友正面讚賞，「神經醯胺的成分可以穩定膚況，減少水分流失」、「神經醯胺可以加強保濕，還能讓皮膚比較穩定」，對於敏感肌和乾肌相當有幫助。以及能夠代謝粉刺、痘痘的「水楊酸」，也備受網友討論，認為「有痘痘還是建議擦水楊酸」、「買水楊酸棉片早上當化妝水擦，可改善出油及毛孔問題」，建議好發粉刺痘痘的青少年可以使用。

以上網友熱議的保養成分你都用過了嗎？又或是有哪些好物是你私心推薦的呢？如果想要改善的肌膚困擾，不妨參考網友們推薦的保養成分，選擇適合的產品對症下藥，但也要提醒大家，若是皮膚問題真的相當嚴重，千萬別自己亂擦保養品或是藥品，應盡快尋求皮膚科醫師的協助，以免對皮膚造成更大的傷害，且希望各位都能擁有自己理想中的健康好肌膚！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議保養成分TOP8網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2023/02/16~2023/05/16，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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