廚師變重機銷售員 青年職得好評計畫開啟事業第二春

17歲的阿鎧從學徒到當上廚師，十餘年跟著父親學料理，直至疫情來襲而失業，在參與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「青年職得好評計畫」，多次職涯探索並與諮詢師深度晤談，發現自己對於外務工作頗有興趣，終於在自己最愛的重機車業找到另一片天地，目前擔任銷售業務工作，穩定就業中。

為鼓勵失業青年積極尋職，並協助釐清職涯發展方向、提升求職技巧，桃竹苗分署自2019年開始積極推動「青年職得好評計畫」。分署長林淑媛表示，這項計畫結合深度就業諮詢、階段性職涯規畫，並運用職涯履歷表展現個人就業優勢，也可依青年就業能力缺口推介參加職業訓練課程或職場學習及再適應計畫，以解決青年尋職困難問題。

林淑媛指出，在就業後穩定工作滿90日，還可獲得尋職就業獎勵金3萬元。計畫開辦至今已提供5828人次深度諮詢服務，並核發1196位青年完成請領每人3萬元就業獎勵金。

林淑媛說，凡15至29歲本國籍符合未就學、未就業且連續失業6個月以上，皆可提出申請，也歡迎符合計畫資格需要尋職協助青年朋友向所在地就業中心洽詢，相關資訊可上台灣就業通網站查詢。