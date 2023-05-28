腹瀉便秘好困擾！出現這六大症狀 小心「腸躁症」找上門

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「腸躁症」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大腸躁症症狀。

現代人生活壓力大，加上經常久坐、三餐外食，腸躁症就成了常見的症候群，根據衛福部統計，台灣每5人中就有1人受腸躁症困擾。許多民眾壓力大就需要跑廁所、在重要場合總是會肚子痛，這些反覆的腸道問題，不僅會影響患者的生活及工作表現，也會造成心理的負擔，究竟腸躁症有哪些令人不適的症狀呢？以下就整理出六個常見的腸躁症症狀，快來看看網友怎麼說吧！

「腹瀉」應多補充水分減少油膩飲食 「便秘」攝取膳食纖維幫助腸道蠕動 ▲ 網友熱議的六大腸躁症症狀 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內針對「腸躁症」的相關話題討論，可以發現腸躁症有三種類型：排軟便為主的「腹瀉型」、大便型態乾硬的「便秘型」，以及兩種情況交替發生的「混合型」。腹瀉型腸躁症排便頻率高，通常每日會高於三次，且形狀多為水瀉狀或鬆散狀，應該避免吃產氣食物、乳製品和油膩食物，就有網友提到「只要發作就像吃到瀉藥，會拉到脫水、臉色蒼白」，後來減少攝取辛辣重油食物，保持規律運動才開始緩解。而便秘型的腸躁症排便頻率偏低，每週通常不超過三次，多為堅硬、顆粒狀的型態，可以透過攝取膳食纖維、補充乳酸菌等方法嘗試改善，一名網友就感嘆「狂吃蔬菜水果都拉不出來」，吸引有同樣困擾的網友留言「大不出來害我變得好胖，毒素累積氣色也變差」、「平常都不敢大快朵頤，莫名其妙就變大腸癌高危險群」等。

腸躁症患者的腸胃較為敏感，受到刺激就容易有「腹部疼痛」的症狀，這種感覺會在排便後減輕改善，有網友描述自己的症狀，表示「腹部會絞痛痙攣，感覺整個腸道在翻攪」，嚴重時甚至會痛得跪在地上，引起網友討論，如「凌晨發作的時候痛到說不出話，躺在廁所地上一整晚」、「真的只有上完廁所的瞬間，才會覺得終於擺脫肚子痛」。另外，如果經常便秘使得腸胃阻塞，或是有氣體進入腸道，就可能出現「脹氣」的症狀，有網友就形容「肚子裡面都是氣，非常脹痛」，覺得痛苦無比卻又無法治癒，因而絕望發文請求幫助，讓有經驗的網友出聲安慰「脹氣真的很不舒服，只能調整作息努力緩解」、「肚子常常脹的像西瓜，開始運動後改善蠻多的，腸胃不那麼常鬧脾氣了」。

除了生理上的折磨，腸躁症也帶給患者心理上的壓力，就有網友分享「每次公車上高速公路肚子就開始絞痛，完全無法坐長途車」，甚至因為腸躁症無法忍住便意，而開始對於乘車感到焦慮；另一名網友則提到「緊張的時候就會拉肚子」，所以在重要場合總是覺得壓力很大，深怕下一秒就會腹痛難耐。此外，腸躁症也經常伴隨著放屁與腸鳴等症狀，讓不少網友都表示「因為腸躁症忍不住一直放屁，覺得尷尬的同時也很難過」、「肚子老是咕嚕咕嚕叫很大聲，完全是社死（社會性死亡）現場」，認為腸躁症帶來的症狀，容易讓患者當眾出糗或急需如廁，因而產生極大的心理負擔。

你也有上述症狀嗎？如果你也飽受腸躁症的困擾，記得要調適好心態，保持規律的飲食和運動，避免菸酒、咖啡因和辛辣油膩食物刺激腸胃，才能防止症狀持續惡化喔！另外，腸躁症和大腸癌的症狀非常相似，若是腸胃出現異常症狀，要立即就醫進行評估診斷，排除其他疾病的可能性後，再尋求治療和改善方法。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議的六大腸躁症症狀」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/14，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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