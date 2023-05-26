快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶攻國際觀光客！王國材出席觀光業界座談 喊今年目標600萬人次

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
交通部今在台東舉辦「2023觀光業界座談會」，部長王國材說，今年600萬觀光人次目標，已迎來200萬入境。記者尤聰光／攝影
交通部今在台東舉辦「2023觀光業界座談會」，部長王國材說，今年600萬觀光人次目標，已迎來200萬入境。記者尤聰光／攝影

因應疫後國際觀光趨勢，交通部今在台東舉辦「2023觀光業界座談會」東部場，逾百人花東觀光協（公）會及政府機關代表與會。部長王國材說，今年600萬觀光人次目標，已迎來200萬入境。

王國材說，疫後全世界都在搶國際觀光客，花東有贏過其他國家的觀光資源條件，因此，透過加速擴大吸引國際觀光客方案及整合東南部觀光圈資源，在非假日期間吸引國際遊客來東部旅遊。

他表示，今年觀光局來台旅客目標為600萬人次，日前已迎來200萬入境旅客，遠遠超越本年度第1季82萬人次的目標，與花東兩縣觀光產業代表與業者座談，希望聽在地意見，中央來協助。

「2023觀光業界座談會」東部場今天在台東舉行，由王國材主持，包括觀光局長張錫聰、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、花東多位鄉鎮市長、花東縱谷與東部海岸管理處及各產業代表參與。

饒慶鈴提到，目前各縣市積極採取許多措施搶攻國內旅客，台東縣政府也在疫情期間不斷整備軟硬體外，透過推動觀光培育人才及提升旅遊服務品質、特色旅宿認證計畫，營造台東友善觀光旅遊。

她強調， 縣府為搶攻國際市場，5月初已首開與國際平台AGODA合作，鎖定亞洲各國新加坡、香港、韓國、日本、馬來西亞等旅客，預計9月在香港、新加坡辦理推廣活動，吸引國際遊客。

「2023觀光業界座談會」，逾百人花東觀光協（公）會及政府機關代表與會。記者尤聰光／攝影
「2023觀光業界座談會」，逾百人花東觀光協（公）會及政府機關代表與會。記者尤聰光／攝影

王國材

延伸閱讀

政院力拚人本交通 時力：選前半年急補救

影／陳建仁至桃機視察 交長：三航廈北登機廊廳明年完工可停泊飛機

曾到im.B主嫌豪宅開趴 立委點名現任台鐵高層也在內

除行人地獄汙名！明將通過道安行動綱領王國材曝7年400億規畫

相關新聞

午後對流雲系發展旺盛 高雄屏東大雨特報

中央氣象局發布高雄市山區、屏東縣、恆春半島大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東地區及高雄山區有局部...

他撿起「被丟掉的統一發票」竟中獎1萬！嗨爆喊：別放棄任何發票

3、4月統一發票昨日開獎，幾家歡喜幾家愁，有網友奉勸「不要放棄人生中任何一張發票」，他分享自身好運經驗，某次曾撿起別人不要的發票，回家對獎居然中了一萬元，令他開心不已。

廚師變重機銷售員 青年職得好評計畫開啟事業第二春

17歲的阿鎧從學徒到當上廚師，十餘年跟著父親學料理，直至疫情來襲而失業，在參與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「青年職得好評...

搶攻國際觀光客！王國材出席觀光業界座談 喊今年目標600萬人次

因應疫後國際觀光趨勢，交通部今在台東舉辦「2023觀光業界座談會」東部場，逾百人花東觀光協（公）會及政府機關代表與會。部...

瑪娃颱風最快「這天」發布海警 周末各地雨勢出爐

「瑪娃」颱風持續增強，中央氣象局表示，瑪娃颱風距離台灣東南東方1950公里海面，這兩天將再增強，預估最快發布海警時間點為...

瑪娃颱風持續朝台灣方向前進 內政部今開防颱整備會

「今年地表最強颱風」瑪娃颱風正朝向台灣方向前進，內政部長林右昌今（26）日主持「防颱整備記者會」表示，內政部除已要求各地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦