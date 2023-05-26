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搶攻國際觀光客！王國材出席觀光業界座談 喊今年目標600萬人次
因應疫後國際觀光趨勢，交通部今在台東舉辦「2023觀光業界座談會」東部場，逾百人花東觀光協（公）會及政府機關代表與會。部長王國材說，今年600萬觀光人次目標，已迎來200萬入境。
王國材說，疫後全世界都在搶國際觀光客，花東有贏過其他國家的觀光資源條件，因此，透過加速擴大吸引國際觀光客方案及整合東南部觀光圈資源，在非假日期間吸引國際遊客來東部旅遊。
他表示，今年觀光局來台旅客目標為600萬人次，日前已迎來200萬入境旅客，遠遠超越本年度第1季82萬人次的目標，與花東兩縣觀光產業代表與業者座談，希望聽在地意見，中央來協助。
「2023觀光業界座談會」東部場今天在台東舉行，由王國材主持，包括觀光局長張錫聰、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、花東多位鄉鎮市長、花東縱谷與東部海岸管理處及各產業代表參與。
饒慶鈴提到，目前各縣市積極採取許多措施搶攻國內旅客，台東縣政府也在疫情期間不斷整備軟硬體外，透過推動觀光培育人才及提升旅遊服務品質、特色旅宿認證計畫，營造台東友善觀光旅遊。
她強調， 縣府為搶攻國際市場，5月初已首開與國際平台AGODA合作，鎖定亞洲各國新加坡、香港、韓國、日本、馬來西亞等旅客，預計9月在香港、新加坡辦理推廣活動，吸引國際遊客。
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