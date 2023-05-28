螢光閃閃超夢幻 精選網議六大賞螢景點快收藏！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「賞螢景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的賞螢景點排行。

螢火蟲出沒的季節約莫是每年的四、五月，想要看見螢火蟲就必須前往沒有光害且汙染的環境，而不同的賞螢景點也會推出不同特色的活動，吸引民眾朝聖追光，那麼網友們熱議的賞螢景點又是哪些呢？一起來揭曉吧！

「杉林溪森林生態渡假園區」近距離賞螢超推薦 「日月潭」隨處可見火金 ▲ 賞螢景點 TOP6 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「賞螢景點」的相關話題討論，可以發現「杉林溪森林生態渡假園區」引起社群熱烈討論，網友說明在杉林溪可以「近距離賞螢」，並且一年四季都有花期，再加上夜間星空導覽，各種景色一次大飽眼福，非常推薦。而不少網友留言「日月潭」的賞螢經驗，分享當地附近的民宿或是飯店，甚至停車場就能夠發現螢火蟲的身影，還有人上傳自己遇到「日月潭的螢火蟲正大爆發」時所拍的美照，引發網友一片讚嘆，如「精采的螢光晚會」、「美麗的螢光，夢幻的氛圍」，景色美不勝收。

由於「阿里山」位在原住民部落，人為破壞少、生態環境非常好且無污染，所以螢況都大部分很好，吸引網友大讚「能欣賞到非常壯觀的螢火蟲地毯」，還有人笑稱「期待大爆發，螢火蟲會來撞你喔」，紛紛表示阿里山螢火蟲的數量相當可觀。提到「那瑪夏賞螢步道」，網友覺得那裡有「很多看螢火蟲的景點」，以及「規劃良好的賞螢步道」，整體體驗相當不錯，也有人分享自己去那瑪夏賞螢的心得，並直呼「這是我們從小參加賞螢以來，看過最多螢火蟲的一次！」、「真的很美，像星光般燦爛」，認為即使前往那瑪夏的路程較遠，但螢火蟲的美景非常值得一看。

此外，「文山農場」、「東勢林場」，同時也備受討論，像是「如果是帶小孩，北部會建議文山農場，（是）比較空曠的地方」，表示相較於有些賞螢地點狹小又漆黑，文山農場的環境更為空曠，不須害怕有小孩跌倒的風險；另外，有網友說「東勢林場賞螢步道，路好走，而且（螢火蟲）數量很多」，推薦給腳力不好的人，到這裡賞螢會更加舒服省心。

以上的賞螢景點你去過了嗎？又或是有哪些秘境是你的口袋名單？若是想要感受點點螢光的夢幻場景，不妨參考網友們的建議安排行程，但也要提醒大家在賞螢時，要特別留心注意事項，並遵守該景點的規範，千萬別不小心傷害到了螢火蟲，進而造成牠們的危險。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞螢景點 TOP6」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/21，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw