瑪娃颱風最快「這天」發布海警 周末各地雨勢出爐

「瑪娃」颱風持續增強，中央氣象局表示，瑪娃颱風距離台灣東南東方1950公里海面，這兩天將再增強，預估最快發布海警時間點為下周一，是否發布陸警仍要觀察路徑。明、後天天氣持續穩定，僅東半部地區、午後南部地區及各地山區有局部短暫雨。下周一大台北地區、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，東北部地區要留意局部大雨。

氣象局預報員葉致均表示，瑪娃颱風目前每秒風速58公尺，接下來有機會達60公尺，為1995年以來西北太平洋5月最強的颱風，其次為2011年的桑達颱風(每秒55公尺)、2008年的雷馬遜颱風(每秒53公尺)、2015年的紅霞颱風(每秒51公尺)、2015年的白海豚颱風(每秒51公尺)。

葉致均表示，瑪娃颱風距離台灣東南東方1950公里海面，朝西北西方向移動，這一、兩天可能再增強，暴風半徑也有增大趨勢，預計下周一接近巴士海峽後，速度放慢、北轉，時間點及角度將影響與台灣的距離。最快發布海警時間點為下周一，是否發布陸警仍要觀察路徑。

他指出，明、後天天氣持續穩定，迎風面東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及各地山區有雨。周日擴大雨區，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星降雨，午後各地山區有雨。下周一大台北地區、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，東北部地區有局部大雨，周二以後天氣則要視颱風狀況觀察。

葉致均表示，明天起至下周一東半部溫度普遍都是28至30度，西半部地區則為30度以上。周一至周三西半部、金門地區受颱風影響可能出現36度以上極端高溫。