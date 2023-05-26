YouBike微笑單車個資外洩 補償方案出爐：每人500元騎乘券

針對微笑單車官方網路攻擊事件，微笑單車下午公布補償方案，除了對造成會員電子票證卡號與騎乘紀錄外流的疑慮，深感抱歉，也提供相關會員每人500元的 YouBike 2.0 騎乘券，目前騎乘券機制開發中，將於今年9月份可上線使用。

微笑單車表示，已用簡訊通知會員留意，並完成全會員修改密碼強度規則及新增防堵機器人之驗證功能，抵禦駭客再次登入；且基於重視會員權益、積極防堵詐騙，擴大盤查範圍，除於官網等自媒體露出公告訊息提醒會員外，5月24日也於自由、聯合、中時三大報刊登事件說明與會員提醒，並發送提醒簡訊給「近一年有騎乘 YouBike 會員」，留意潛在詐騙風險。

另外，系統也依照本公司已通過驗證之 ISO27001 資訊安全標準及 BS 10012 個資管理標準，進行全面系統潛在風險盤查，提升資安強化與系統防禦能力。

微笑單車表示，針對此事件，微笑單車已通報政府機關、通知民眾及提供資訊予檢警調單位進行調查，並將提起告訴，於檢警調單位偵辦得出應負責之人後，其訴追法律責任。微笑單車公司也將本於企業社會責任與道義責任，經擴大盤查後，補償該些相關會員。

微笑單車表示，若有會員遭假冒微笑單車名義進行詐騙的受害民眾，請盡速於今年5月28日零時前向警察單位完成報案，並備妥佐證資料，警察單位出具之案件證明單、足證明詐騙時間之通聯記錄或簡訊、詐騙通知內容、匯款憑證或其他憑付資料及其他必要佐證資料，本人可於112年6月1日至112年6月7日期間親至各地微笑單車服務中心申請個案補償。

微笑單車指出，相關補償規範依官網公告【補償方案執行要點】為主。微笑單車提醒所有會員：微笑單車不會主動致電或發簡訊通知會員申請補償方案，或要求匯款；若會員有欠費，請勿匯款，請至車機、車柱或服務中心辦理繳納。若收到不明的來電、EMAIL 或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結，或配合操作帳戶、ATM、手機按鍵等。若對資訊有任何疑問，歡迎撥打 YouBike 客服專線進行確認。