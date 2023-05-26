預防熱傷害 把握「涼補心」3字訣

高溫持續，國健署提醒，除應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害「涼、補、心」3字訣，保持涼爽、補充水分、注意身心狀況等小撇步，才能安心度過炎熱氣候。

天氣逐漸炎熱，民眾從事戶外活動或工作，暴露於高溫環境的頻率或時間增加。衛生福利部國民健康署發布新聞稿提醒，熱傷害6大高風險族群，包括嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者，更應注意避免或減少曝曬於高溫環境下。

此外，應牢記預防熱傷害的「涼、補、心」3字訣。

首先是保持涼爽，穿著輕便、淺色、透氣的衣物，避免陽光直射室內，可考慮加裝遮光窗簾，同時要加強散熱及適當休息。

其次是定時補充水分或電解質，但切勿選擇補充酒精或大量糖分飲料，以免身體流失更多水分。

國健署表示，最後是要留心天氣預報、身心狀況，若出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫，例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等；必要時，應立即就醫尋求專業協助。

另外，呼籲雇主應安排熱傷害相關課程，讓戶外工作者認識熱傷害的症狀，民眾若因工作需要待在高溫環境中，務必也要掌握3字訣。