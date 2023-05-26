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改善行人地獄對台北市有何期待？陳建仁：各縣市一起加油
行政院會拍板「行人優先交通安全行動綱領」，國發會正審議「永續提升人車安全計畫」，預計未來7年將投入400億元；並要求交通部每個月公布各縣市交通改善評比成果，對於首都的台北市，有什麼期待；行政院長陳建仁表示，除了台北市以外，各個縣市都一起加油，讓台灣的行人安全能夠得到最好的保障。
根據交通部統計，今年1至3月30日交通事故死亡有103名行人，以每10萬人人口來看，基隆市居冠，新竹市及3個離島維持零死亡。同期自我比較增加較多前3名為台北市、台南市及基隆市。
台北市長蔣萬安表示，希望能夠洗刷行人地獄的汙名，盡快還給民眾一個行走安全的環境。
陳建仁今天參加環保署「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」，他表示，行人交通安全攸關國人安全的重要議題，行政院昨也通過「行人優先交通安全行動綱領」，從4個面向改善，中央政府以外也需要所有的地方政府、各縣市大家一起來配合努力，除了台北市以外，當然各個縣市大家一起加油，讓台灣的行人安全能夠得到最好的保障，讓人能夠優先，大家養成禮讓行人的好習慣。
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