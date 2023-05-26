基層控長榮航勤工會遭資方霸占 勞動部：尊重桃園市府聲請解散

空服員工會今赴勞動部抗議長榮航勤工會成立至今5年多，工會正副理事長都是課長級主管，工會遭資方霸占，更一再阻擋300名基層員工依法入會，桃園市政府日前已依工會法向法院聲請解散長勤工會，盼勞動部也能公開表態支持解散被資方霸占的「殭屍工會」。對此，勞動部說，尊重主管機關桃園市政府勞動局本權責辦理相關作為。

空服員工會指出，長榮航空空服員在2016年突破長榮集團零工會的神話後，長榮集團陸續在子公司組建「殭屍工會」，不讓基層員工組織由勞方正常運作的企業工會，長榮航勤工會就是最明顯的例子，不只今年元旦期間爆發集體休假爭議後，300名基層員工聯署要加入工會，到現在卻還有許多人不能加入工會，母公司長榮航空更直接派人事主管去協助工會運作。

空服員工會說，長榮航勤工會成立五年多，都沒有招收會員、正常運作，正副理事長都是課長級主管，更三番兩次變更入會申請書格式、入會要件等，刁難連署的基層員工加入工會，300多名基層員工從今年1月初發起連署至今快半年，還有一半的人無法入會，但工會卻不停招收自己人入會。

空服員工會批評，今年3月長榮航勤工會召開會員大會、辦理會員代表選舉，剝奪基層員工運作工會的權利，由主管繼續把持調整工時、休息時間、例假日等工會同意權，控制職業安全衛生委員會、職工福利金委員會、舊制勞工退休金委員會、勞資會議等勞方代表推派的權利，桃園市政府勞動局已於3月8日發文認定長榮航勤工會違反法令及章程，依工會法第43條第1項，令其停辦會員大會。

除此，空服員工會指出，母公司長榮航空更於3月中旬派人事室工會事務組主管，前往和長榮航勤公司的主管一起處理工會事務，有員工錄音為證，明顯違反工會法第35條第1項第5款「不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動」，應構成不當勞動行為。

勞動部說，有關長榮航勤工會拒絕員工入會相關爭議，桃園市政府勞動局已於5月2日以工會法第37條第2項，向桃園地方法院聲請解散工會，勞動部尊重主管機關桃園市政府勞動局本權責辦理相關作為，至於長榮航空和長榮航勤是否有介入工會運作的不當勞動行為，勞動部將於收受裁決申請案後，由勞動部裁決委員會將盡速依法審理。

長榮航勤公司則表示，長榮航勤鼓勵員工加入工會，並無違反工會法35條問題，外部特定意圖工會團體不樂見勞資和諧互動，刻意以抹黑言詞，塑造勞資對立的用意令人不解，長榮航勤重申，尊重長榮航勤企業工會的工會自主，並樂見員工透過工會與公司理性溝通。

長榮航勤公司說，公司諸多升遷的員工中皆有加入工會，不因工會成員身份有任何不利影響，外部特定意圖工會刻意散布「加入工會將影響升遷」等錯誤訊息，不僅造成員工分化，也實質影響員工參與工會權利，實非勞工之幸，其動機更令人匪夷所思。