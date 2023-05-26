快訊

大S再闢戰場！強制執行汪小菲提存的擔保金 165萬可望先拿到手

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

《小美人魚》不能是「黑人魚」？她用這一點反駁質疑言論

他撿起「被丟掉的統一發票」竟中獎1萬！嗨爆喊：別放棄任何發票

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票昨日開獎。圖／聯合報系資料照片
統一發票昨日開獎。圖／聯合報系資料照片

3、4月統一發票昨日開獎，幾家歡喜幾家愁，有網友奉勸「不要放棄人生中任何一張發票」，他分享自身好運經驗，某次曾撿起別人不要的發票，回家對獎居然中了一萬元，令他開心不已。

一名網友在論壇Dcard表示，昨日統一發票開獎，他抱著期待的心情打開APP對獎，然而打開後依然如預期的看到「一般獎0張」，讓他有點失望。

想不到等到晚上雲端專屬獎開獎後，他打開APP驚喜的發現中了1500元，共中了三張500元，分別是買飲料、加油、借共享機車，讓他開心直呼「活到24歲第一次中1500元，好爽！」

其他網友也分享自己的中獎情況，留言「剛剛打開以為我看錯，結果中4900！大家可以對人生充滿希望」、「就一張！一萬！」、「中了五張，2500！」也有人崩潰留言「自從越來越多人用載具之後，我的雲端發票快一年沒中了」、「從來沒中過雲端發票的me」、「中獎是常態嗎？那我的雲端壞掉很久了，每次都寫0」。

有網友分享過去幸運中獎的經驗，呼籲大家不要放棄人生中任何一張發票，「我從小到大幾乎沒中過獎，人生第一張一萬元發票是有一次吃飯時，前面一位客人（應該是大學生）丟掉的發票，我原本以為是不小心掉了，我拿給他，他說不要，當垃圾，當作是垃圾，還直接丟地上，結果是一萬！實領七、八千」。

統一發票 Dcard

延伸閱讀

涉嫌性侵80歲老婦 19歲鮮肉救生員喊冤：我被警方逼供

婚禮請姐姐當伴娘挑「裸紗禮服」還換4套 她超崩潰：我才是新娘！

偷女友信用卡盜刷課金被抓包 日男遭分手憤而拿刀刺死對方

日本人不出國卻超愛！「東京台灣祭」人潮爆棚 網見現場吉祥物笑翻

相關新聞

改善行人地獄對台北市有何期待？陳建仁：各縣市一起加油

行政院會拍板「行人優先交通安全行動綱領」，國發會正審議「永續提升人車安全計畫」，預計未來7年將投入400億元；並要求交通...

獨／和平護理師遭爆上班5支手機開直播 被批病人命恐被滑掉了

北市聯醫和平院區加護病房一名護理師遭爆，上班忙唱歌、開直播、賺抖內，滑手機更是常有的事，沒做完的工作成同事負擔，更因是資...

1張圖看瑪娃颱風各國模式預測 賈新興：下周一清晨有機會海警

瑪娃颱風昨再度增強為強颱，中央氣象局說，強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方...

強颱瑪娃增強長胖最快下周一海警 氣象局：不排除陸警

中央氣象局說，強烈颱風瑪娃上午8時的中心位置在關島西北西方630公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2090公里海面上），以每小時...

瑪娃颱風最新路徑曝 成歷史紀錄5月最強颱

強烈颱風瑪娃再創巔峰，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，瑪娃颱風榮登5月最強颱。聯合颱風警報中心（美軍JTWC）再...

他撿起「被丟掉的統一發票」竟中獎1萬！嗨爆喊：別放棄任何發票

3、4月統一發票昨日開獎，幾家歡喜幾家愁，有網友奉勸「不要放棄人生中任何一張發票」，他分享自身好運經驗，某次曾撿起別人不要的發票，回家對獎居然中了一萬元，令他開心不已。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦