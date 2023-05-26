他撿起「被丟掉的統一發票」竟中獎1萬！嗨爆喊：別放棄任何發票

3、4月統一發票昨日開獎，幾家歡喜幾家愁，有網友奉勸「不要放棄人生中任何一張發票」，他分享自身好運經驗，某次曾撿起別人不要的發票，回家對獎居然中了一萬元，令他開心不已。

一名網友在論壇Dcard表示，昨日統一發票開獎，他抱著期待的心情打開APP對獎，然而打開後依然如預期的看到「一般獎0張」，讓他有點失望。

想不到等到晚上雲端專屬獎開獎後，他打開APP驚喜的發現中了1500元，共中了三張500元，分別是買飲料、加油、借共享機車，讓他開心直呼「活到24歲第一次中1500元，好爽！」

其他網友也分享自己的中獎情況，留言「剛剛打開以為我看錯，結果中4900！大家可以對人生充滿希望」、「就一張！一萬！」、「中了五張，2500！」也有人崩潰留言「自從越來越多人用載具之後，我的雲端發票快一年沒中了」、「從來沒中過雲端發票的me」、「中獎是常態嗎？那我的雲端壞掉很久了，每次都寫0」。

有網友分享過去幸運中獎的經驗，呼籲大家不要放棄人生中任何一張發票，「我從小到大幾乎沒中過獎，人生第一張一萬元發票是有一次吃飯時，前面一位客人（應該是大學生）丟掉的發票，我原本以為是不小心掉了，我拿給他，他說不要，當垃圾，當作是垃圾，還直接丟地上，結果是一萬！實領七、八千」。