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第4波新冠疫情延燒 醫曝3大族群最容易延遲就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
第四波新冠肺炎疫情正在流行，年輕人、中壯年也須提高警覺，特別是有糖尿病等慢性疾病，以及體重過重、肥胖等族群。圖／123RF
第四波新冠肺炎疫情正在流行，年輕人、中壯年也須提高警覺，特別是有糖尿病等慢性疾病，以及體重過重、肥胖等族群。圖／123RF

第四波新冠肺炎疫情正在社區流行，除了年長者、兒童為高風險族群外，年輕人、中壯年也須提高警覺，特別是患有糖尿病等慢性疾病，以及體重過重、肥胖等族群。雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟說，門診中近期出現許多年輕族群染疫，但很多人以為是感冒，不以為意，以為會自然痊癒，也不做快篩，反而症狀持續惡化，仍可能引發重症，千萬不可掉以輕心。

李垣樟說，最近門診收治一名30多歲女性，BMI過重，到醫院時呼吸非常喘、走不動，經快篩確診感染新冠肺炎，但詳細問診發現，該名女子約在5至6天前已出現，呼吸喘、走路困難、高燒不退等症狀，但她認為是感冒，還可以忍受，不以為意，直到症狀嚴重時，才就醫治療。就醫檢查時，血氧濃度僅為80多%，較正常值95%以上，缺氧情形嚴重，病情已十分危及。

李垣樟指出，最近延遲就醫確診患者增加，但若延誤治療，恐第一時間未使用抗病毒藥物，反而造成病情惡化，甚至影響後續治療效果，所幸，該女子收治住院後，給予類固醇、免疫調節劑合併抗病毒藥物治療，才救回女子一命。

Omicron變異株XBB正在社區流行，李垣樟說，一般來說，自然感染所產生的體內防護力約持續3個月，施打疫苗形成的保護力約維持6個月，但現在許多民眾的保護力都已下降，必然感染機會大增，當患有糖尿病等慢性疾病，以及體重過重、肥胖，與65歲以上年長者、兒童等族群，一旦染疫仍有引發重症的機會。

李垣樟提醒，若高風險族群出現咳嗽、喘等呼吸道症狀時，應盡速快篩，若確診時要趕快就醫，而進出人潮擁擠場所應戴口罩、勤洗手。另家中有高風險族群時，其他家人一定要多加注意自我防護，避免染疫後傳染給家中高風險族群。

新冠肺炎 確診 快篩

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