瑪娃颱風最新路徑曝 成歷史紀錄5月最強颱

強烈颱風瑪娃再創巔峰，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，瑪娃颱風榮登5月最強颱。聯合颱風警報中心（美軍JTWC）再度調升瑪娃颱風強度，1分鐘平均風速達160KTS／296KM／H，相當於每秒82公尺。成為有紀錄以來，西北太平洋5月最強的颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，全年度風王排行，依序是2013年海燕（170）、2016年莫蘭蒂（170）、2020年天鵝（170）、2021年舒力基（170）、2023年瑪娃（160）暫列、2010年梅姬（160）。以上風速單位為KTS（海浬），均以JTWC資料進行排列。

氣象局預報員徐仲毅說，目前預估中心附近最大風速未來可達到每秒63公尺，並沒打破2010年以來梅姬颱風的中心附近最大風速最強65公尺每年記錄。

不過，徐仲毅說，不管有無達到，有利發展是這一兩天之內，在接近台灣北轉過程的環境不利發展，接近台灣時可能中度颱風的強度。