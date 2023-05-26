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交通部第1季行人地獄縣市出爐 基隆居冠、這4縣市0死亡
交通部等部會昨天於行政院院會報告「行人優先交通安全行動綱領」，目標今年行人死亡人數達歷年最低。根據交通部統計，今年1至3月30日交通事故死亡有103名行人，以每10萬人人口來看，基隆市居冠，新竹市及3個離島維持零死亡。同期自我比較增加較多前3名為台北市、台南市及基隆市。
交通部指出，今年1至3月30日交通事故死亡人數為812人，其中行人為103人，較去年同期增加2人，未有好轉的情形。行人死亡人數中，六都合計63人明顯高於非六都40人，而非六都中又以彰化縣較為嚴重。以行人每10萬人死亡來看，基隆市居冠超過1人以上，新竹市及3個離島維持零死亡。同期自我比較增加較多前三名為台北市、台南市及基隆市，呼籲縣市首長應更加重視。
交通部表示，為降低行人交通事故死傷，「行人優先交通安全行動綱領」列出工程、教育、監理及執法4面向，並提出19項行動方案，其中以工程面向行動方案9項為最多，主要在建構安全的行人通行環境。由於違規件數與受傷人數趨勢一致呈現增加情形，行動綱領監理面向提出5項，此外，教育面項3項、執法面向2項。
交通部表示，推動行人安全，中央及地方縣市應並重及分工合作，由中央負責政策法令，地方縣市落實執行。現已訂有考核機制，包括5至7月週週視導縣市行人安全環境改善情形，每月於記者會中公布執行績效，並於年度道安考評，將行人納入考評項目。
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