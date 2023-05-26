周日起北轉是影響關鍵 彭啟明：強颱瑪娃已增強至頂峰

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強烈颱風瑪娃已經增強至頂峰，未來幾天的轉向很關鍵，預測上轉彎的時間、地點及角度仍有落差，周末需要關注，而台灣這兩天將顯著轉炎熱天氣。

他說，周末兩天，由於瑪娃颱風外圍風場的影響，偏東風環境持續且風速增強。東半部雲量較多，偶有短暫陣雨，而西半部則多雲到晴，午後山區有局部陣雨或雷雨。預計氣溫將持續上升，北部最高溫30-32度，中部31-32度，南部31-33度，東部29-30度，局部內陸地區甚至有更高溫出現的可能。

彭啟明說，明晚至周日，隨著瑪娃颱風靠近呂宋島東側，颱風外圍的水氣將被風向帶向台灣。東半部降雨機率將稍有增加，西半部則仍然多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。氣溫預計仍將持續上升。