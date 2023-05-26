快訊

5/26【早晨財經速解讀】怕！台積電ADR噴12% 台美股市創高、陸港股市破底？

傳徵召雞排妹選中正萬華？ 綠高層坦承：黨內人選民調落後2位數

im.B風暴延燒 營運處長遭聲押禁見 大帳房60萬交保

瑪娃颱風增強變胖將達顛峰 專家指可望成經典中的經典

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖為暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖為暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局說，強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行，7級風暴風半徑280公里。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，強颱瑪娃目前中心氣壓900hpa，中心附近最大風速58m／s，瞬間最大風速73m／s，未來中心附近最大風速預估可能來到63m／s，瞬間最大風速78m／s，「如果成真，那絕對是經典中的經典」。

吳聖宇說，東南部海面跟巴士海峽有發布海上颱風警報機會，其他海面機會較低，發布陸上颱風警報的機會也不大，後續再觀察。

氣象局說，周日隨著颱風接近，大環境轉偏東至東北風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨，且愈晚降雨機率愈高，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，下周一至下周四颱風外圍環流影響，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，不過雨勢強度要視颱風位置而定，其他地區為多雲到晴，且可能有颱風沉降影響，溫度會再更高一些，且午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局說，明天起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海，周日起馬祖，下周一起澎湖及南部沿海易有長浪發生；浪高逐漸增加，周日起北部、東半部海面及巴士海峽浪高為4至6米或以上，隨著颱風影響期間浪高仍偏高，海上作業請務必留意。颱風未來路徑不確定性較大，留意氣象局所發布最新天氣資訊。

強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖為各地區暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖為各地區暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站

颱風 氣象局

延伸閱讀

彭啟明：五月颱拋物線 中颱「瑪娃」這點很罕見

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

瑪娃颱風路徑變化大 專家：留意周末之後是否接近台灣

台灣海峽出現煙囪雲 吳聖宇：範圍很小降雨卻很驚人

相關新聞

終結民怨 明年4連假只彈性補班1天

今年有六次補班，創史上最多，引起民怨。行政院會昨天拍板調整彈性連假補班原則，同時公布二○二四年政府行政機關辦公日曆表，明...

環評急喊停 怕深澳爭議重演？

協和電廠四接環評案，會議前氣氛緊繃，環團本擔心審議將「強渡關山」，未料環團衝進會議室抗議後，主席卻忽宣布擇期再審，外界分...

第四波疫情 天選青壯年居多

新冠肺炎疫情進入第四波，看診人數增多，不只重複感染比率持續上升，過去三年多未篩檢確診者，更被ＸＢＢ變異株感染，中國附醫副...

強颱「瑪娃」再增強 下周一北轉關鍵

強颱瑪娃預計下周一起「北轉」，是判斷影響台灣程度的關鍵時刻，下周一、二發布海上警報機率高，基隆北海岸、大台北、東半部、恆...

蘋菓西打又見混濁物 平鎮廠全面停工

「蘋菓西打」屢次出現不明沉澱物，桃園衛生局上月稽查大西洋飲料公司平鎮廠，勒令大瓶裝的1號生產線停工。近來又被爆600 m...

台彩慶端午 加碼6.6億元

台灣彩券公司昨天宣布端午加碼活動，加碼總獎金六點六億元，創歷年端午加碼獎金次高紀錄。台彩總經理謝志宏表示，包括大樂透、威...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦