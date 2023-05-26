瑪娃颱風增強變胖將達顛峰 專家指可望成經典中的經典

中央氣象局說，強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行，7級風暴風半徑280公里。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，強颱瑪娃目前中心氣壓900hpa，中心附近最大風速58m／s，瞬間最大風速73m／s，未來中心附近最大風速預估可能來到63m／s，瞬間最大風速78m／s，「如果成真，那絕對是經典中的經典」。

吳聖宇說，東南部海面跟巴士海峽有發布海上颱風警報機會，其他海面機會較低，發布陸上颱風警報的機會也不大，後續再觀察。

氣象局說，周日隨著颱風接近，大環境轉偏東至東北風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨，且愈晚降雨機率愈高，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，下周一至下周四颱風外圍環流影響，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，不過雨勢強度要視颱風位置而定，其他地區為多雲到晴，且可能有颱風沉降影響，溫度會再更高一些，且午後山區有局部短暫陣雨。