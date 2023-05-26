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瑪娃颱風眼清晰、眼牆結構扎實 吳德榮：今年地表最強
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強颱瑪娃的颱風眼清晰，眼牆結構扎實。美國估155浬／時，氣象局估58米／秒，皆創今年地表各大洋最強紀錄。原紀錄為5月14日印度洋「摩卡氣旋」的140浬／時。
中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，今明兩天強颱瑪娃強度仍處巔峰，預測偏西轉西北西再轉偏北進行，第4、5天不確定範圍擴大、移速減慢，為颱風轉向的特徵。
吳德榮說，歐洲（ECMWF）10天系集模式模擬圖顯示，瑪娃颱風的系集平均路徑，大約在4天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑則分散在粗黑線的東、西兩側，路徑離台灣愈近，威脅愈大；但這是科技極限的不確定性，需密切觀察。
吳德榮表示，今天至周日受高壓環流影響，氣溫逐日緩升，白天暖熱如夏。今天各地晴時多雲，山區午後及花東局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率；今天北部20至33度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至35度。周六、周日各地晴朗穩定，山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。
他說，下周一至周四颱風在巴士海峽迴轉，迎風面大台北、東半部有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；但各地受瑪娃影響的程度，與其動態密切相關，需隨時注意資料的修正。此外，周末起北部、東半部及巴士海峽，瑪娃所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動應注意安全。
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