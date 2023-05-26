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強颱「瑪娃」再增強 下周一北轉關鍵
強颱瑪娃預計下周一起「北轉」，是判斷影響台灣程度的關鍵時刻，下周一、二發布海上警報機率高，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，但發布陸警機率低。周日受颱風環流引導東北風，東半部、基隆北海岸、恆春半島轉局部短暫陣雨，愈晚雨勢愈明顯。
中央氣象局預報員黃恩鴻昨表示，瑪娃將持續增強，下周一、二北轉時間最關鍵，屆時因環境變化強度稍減，但估維持強颱下限、中颱上限。颱風路徑變化大，影響範圍以東半部、恆春半島為主，基隆北海岸、大台北可能也受北風降雨影響。周六起基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海有長浪發生，周日馬祖也受影響。
至於下周一南部沿海、澎湖也會發生長浪，且持續到颱風遠離後，影響時間長、浪高明顯，籲請留意。交通部航港局提醒，颱風影響，本月廿七日起，蘭嶼、綠島航線陸續停航，民眾提早因應以免滯留離島。
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