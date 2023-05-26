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第四波疫情 天選青壯年居多
新冠肺炎疫情進入第四波，看診人數增多，不只重複感染比率持續上升，過去三年多未篩檢確診者，更被ＸＢＢ變異株感染，中國附醫副院長黃高彬指出，近期大部分確診個案為之前未感染過的青壯年，症狀相對較輕，發燒比率較高。
疾管署預計，這波疫情將於六月下旬達到高峰，預計每天新增兩萬五至三萬例陽性個案，黃高彬指出，尚未確診者所剩不多，但這一波很多驗出陽性個案，從未感染過新冠病毒，且以青壯年居多，因活動力高，容易傳散病毒，所幸嚴重程度不比BA.1、BA.5等變異株，常見症狀如喉嚨刺痛、流鼻水等，發燒比率偏高。
黃高彬分析，四月底起，新冠確診者人數漸漸上升，主因是近期社區盛行ＸＢＢ變異株的免疫逃脫力較高，加上四月十七日口罩令大鬆綁，部分民眾出門不再戴口罩。他提醒，年輕族群搭公共運輸或前往人多地方，仍應戴口罩；年長者及幼童因免疫力較差，一旦染疫，容易重症，應特別留意。
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