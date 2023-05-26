林信得掌運安會 將緊盯中捷案

運安會前主委楊宏智今年二月請辭，懸缺三個多月後，行政院核定民航局前副局長林信得接任，本月三十一日上任，林信得昨受訪表示，將優先針對台中捷運事故等案件，加緊腳步調查，並強調運安會是獨立機關不會有壓力。

曾任交通部運輸研究所所長、民航局副局長的林信得表示，在身體還允許情況下，希望為國家盡一份心力，會先去盯調查中的重大案件、調查進度比較緩慢的案件，例如台中捷運撞上掉落軌道的吊臂事故。

不具名的交通學者認為，運安會新任主委一定要有能力讓運安會秉持獨立與專業性，不能受到干預，且台灣現在面對電動車、自駕車，幾乎沒有調查能量。他提醒，運安會得和國際接軌，新主委需體認到，運安會得國際化、前瞻性，不能只用公務思維帶領這個單位，才能讓台灣整體環境更好。