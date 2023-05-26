高鐵董事改選 鄭文燦人馬入列

台灣高鐵昨舉行股東常會改選董事，席次由十三席增至十五席，行政院副院長鄭文燦人馬首次斬獲席次，分別是獲選為董事的桃園市社會住宅服務中心前執行長謝委呈，及獨立董事的桃園市前副市長、機場公司前董事長王明德，鄭文燦日後對高鐵營運與布局影響，引發關注。

台灣高鐵昨天上午召開股東常會，由高鐵公司董事長江耀宗主持，改選十名董事、五名獨立董事，任期三年。十名董事中，官股、泛官股占八席，兩席純民股董事由東元電機、台北富邦銀行各占一席。最受關注的董事名單，包含以航發會法派身分擔任董事的謝委呈，與增加一席的獨董王明德，是鄭文燦人馬首次進駐高鐵董事會。

據悉，鄭文燦擔任桃園市長時，就持續關心交通所屬事業人事布局。早在鄭文燦大力推薦下，曾任桃市府副市長王明德就接任桃園機場公司董事長，王明德卸任後，民航局長林國顯兼任董座滿三年卸任，鄭又力薦桃市府前秘書長黃治峯出任，後經總統蔡英文徵詢欽點，才由經濟部前次長、台電公司前董事長楊偉甫接任。此外，股東會則通過每股配息○．六七元。