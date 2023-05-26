環評急喊停 怕深澳爭議重演？

協和電廠四接環評案，會議前氣氛緊繃，環團本擔心審議將「強渡關山」，未料環團衝進會議室抗議後，主席卻忽宣布擇期再審，外界分析由於民進黨總統參選人賴清德任閣揆時，曾因選情忽宣布停建深澳電廠，執政黨昨恐憂心四接再成選戰攻防、在野黨政治提款機，才讓被評「聽話名單」的環委快速喊停，政治斧鑿甚深。

昨天四接環評第五度初審闖關失敗，有人認為本屆環委任期將屆滿等，環委不想背鍋才不通過環評。然而，第十三屆環委名單中，曾獲環團一致好評的五名環委，除一名已連任兩屆外，其他都表明連任意願，但仍全遭撤換，前環委更酸「他們不夠乖，不聽話就被換掉」。

圖為協和電廠空拍圖。記者黃義書／攝影

由於本屆環委與第十三屆重複性高，被批評為「聽話名單」，多數環委被視為挺開發派，且這兩屆委員私下有「初審會議不審超過三次」不成文規定，因此開發單位只要補充調查資料、提出因應措施，就算有爭議或疑慮大多會通過環評初審，提送環評大會，被駁回機率極低，此次初審未強硬通過，反引人疑竇。

民進黨政府若決定昨天闖關，差異只是審查時間長短，環團做好「埋鍋造飯」準備，然而環團在初審會議前夕，公布港務公司在今年二月舉行的第三方驗證會議中稱操航模式仍存有碰撞儲槽填土區風險，業者也憂心忡忡，引發社會更多疑慮。

昨天內部會議後，原本要繼續審查，環團衝進會議室高聲抗議後，主席卻從原本想暫時休息，讓環團情緒冷靜，但最後僅說一句「擇期再審，會議結束」，原本緊繃的情緒，瞬間冷卻。

外界不禁聯想，環委不續審，勢必與政治脫不了關係，尤其二○一八年三月深澳火力發電廠環差通過時，時任行政院長賴清德說出「深澳火力發電廠用的是乾淨的煤」，引發社會譁然，參選新北市長的民進黨候選人蘇貞昌民調一路落後，眼見選舉局勢不佳，賴清德就在大選前政策急轉彎，宣布停建深澳電廠，卻挽不回選情。

如今賴清德欲爭取總統大位，執政黨為了不重蹈深澳電廠影響選情的覆轍，加上第十四屆環委任期將於七月三十一日屆滿，不難理解民進黨不會甘冒讓四接闖關，反而使環評案與能源政策影響選情，昨天忽然喊擇日再審的決策，顯然有跡可循。