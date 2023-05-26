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終結民怨 明年4連假只彈性補班1天

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
拍板113年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日。圖／本報資料照片
拍板113年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日。圖／本報資料照片

今年有六次補班，創史上最多，引起民怨。行政院會昨天拍板調整彈性連假補班原則，同時公布二○二四年政府行政機關辦公日曆表，明年總放假日天數一百十五日，其中三天以上的連續假期計有四個。

未來五年，除了二○二六年沒有調整放假及補班，其餘年度均調整一次，且都是除夕前一日。

行政院會昨天通過「明年政府行政機關辦公日曆表（含彈性調整放假及連假規畫）」。人事總處表示，考量農曆除夕及春節是民眾最重視的民俗節日，民族掃墓節有慎終追遠的特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，因此修正「政府機關調整上班日期處理要點」。

自明年起，彈性調整放假的範圍，僅「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」彈性調整放假及補班。

而根據明年行政機關辦公日曆表，其中三日以上的連續假期（併同例假日）計有四個，分別為開國紀念日為三天、農曆春節假期七天、兒童節及民族掃墓節四天及端午節三天等。

由於明年農曆除夕前一天二月八日適逢周四，因此調整為放假日，將於二月十七日補行上班；而農曆除夕及春節為二月九日至二月十二日，因含兩天例假日，因此將於二月十三日至十四日補假；明年兒童節及民族掃墓節則無須調整。

此外，人總日前已召開軍公教待遇審議委員會，副人事長李秉洲昨表示，在考量各項經濟指標、政府財政狀況及教育團體意見後，考量軍公教在疫情期間貢獻，與會委員達成共識，建議適度調整軍公教人員薪資。

行政院發言人林子倫表示，行政院對軍公教調薪正面看待，方案確認後會對外報告。

2024年行事曆及連假 製表／鄭媁
2024年行事曆及連假 製表／鄭媁

除夕 軍公教 行政院

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