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第33屆醫奉獎 受理推薦報名

聯合報／ 本報訊

「中華民國第三十三屆醫療奉獻獎」即日起開始受理推薦報名，為樹立醫者典範，發揚優良醫療從業人員之精神及事蹟，歡迎大家舉薦身邊合乎這項選拔標準的醫療從業人員，讓國人向其致敬。

醫療奉獻獎由財團法人厚生基金會與衛福部、聯合報系與TVBS聯利媒體股份有限公司等單位共同舉辦，今年第33屆。活動採公開推薦報名，即日起至5月31日接受各界報名和推薦。

獎項分為個人醫療奉獻獎、團體醫療奉獻獎以及特殊醫療貢獻獎。只要在基層、偏遠地區或特殊醫療等單位，從事醫療服務、衛生福利工作10年以上，或具體尊重生命、關懷人群等服務事蹟，向主辦單位索取報名表或由網路下載填寫即可。推薦須由兩人簽名推薦，或由單一組織、機關、團體舉薦。

「醫療奉獻獎選拔暨表揚活動」，選拔類別為特殊醫療貢獻獎一名，團體醫療奉獻獎一名及個人醫療奉獻獎至多八名，歡迎報名和推薦。

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