彰基醫院電腦大當機 病患大排長龍

彰化基督教醫院昨天上午電腦大當機，無法排號碼牌、開藥單，造成病患大排長龍、抱怨連連。彰基表示，資訊部昨天凌晨例行維護及資訊中斷演練，卻在演練後電腦無法連線、系統無法正常運作，經過搶修才在上午11點多陸續恢復正常。

彰基昨天上午8點多電腦大當機，不只病患抽號碼牌，員工上班也無法打卡，醫院搶修修復5分鐘又當機，造成診間大亂，病患大排長龍，影響病患應有上千人。陳姓病患說，彰基好像回到從前，無法抽牌只能人工叫號，看診得排很久，簡直災難一場。

另外，藥單得人工輸入，先報藥單，排隊，之後才能配藥，至少要等候半小時，工作人員也恢復手動，開收據填表單，診間、領藥處都大排長龍，甚至無法結帳，工作人員忙翻。

彰基表示，資訊部昨天凌晨3點資訊系統例行維護，過程正常。沒想到8點15分部分電腦無法連線，系統運作異常，資訊人員緊急處理，系統在11點15分後陸續恢復正常。等候的人群也漸漸散去。彰基表示，會針對這次電腦大當機檢討與改進。