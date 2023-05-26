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健康主題館／洗腎患者吃楊桃 恐引致命風險

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
慢性腎臟病患者吃的水果要低鉀，建議吃木瓜、芭樂、香吉士、柳橙、聖女小番茄等5種低鉀水果，且維生素C及鐵含量頗高的水果。圖／123RF
慢性腎臟病患者吃的水果要低鉀，建議吃木瓜、芭樂、香吉士、柳橙、聖女小番茄等5種低鉀水果，且維生素C及鐵含量頗高的水果。圖／123RF

●腎病患者應吃低鉀水果，忌吃楊桃

●高鉀水果是每100公克鉀含量超過300毫克

洗腎合併高血糖，一天吃兩碗八分滿中低GI水果

洗腎的人 可以吃酪梨嗎？ 製表╱黃妙雲
洗腎的人 可以吃酪梨嗎？ 製表╱黃妙雲

製表╱黃妙雲 圖／123RF
製表╱黃妙雲 圖／123RF

慢性腎臟病患者的飲食應「限鉀」，水果該怎麼吃？振興醫院營養師陳韻婷建議，應選擇吃「低鉀」水果，避吃「高鉀」水果，但不是完全不能吃高鉀水果，只要少吃、控制「分量」及「頻率」，可以淺嘗一些。唯忌吃「楊桃」，因其具神經毒性，腎病患者千萬不可食用。

慢性腎臟病患者的飲食應「限鉀」，水果該怎麼吃？振興醫院營養師陳韻婷建議，應選擇吃「低鉀」水果，避吃「高鉀」水果，但不是完全不能吃高鉀水果，只要少吃、控制「分量」及「頻率」，可以淺嘗一些。唯忌吃「楊桃」，因其具神經毒性，腎病患者千萬不可食用，以免危及生命。

每月須抽血驗血鉀數值

洗腎患者每個月必須抽血檢驗血鉀數值，陳韻婷指出，正常血鉀濃度是3.5-5.1mmol/L，若血鉀過高（超過5.1mmol/L）時，則完全不可吃鉀含量高的水果；若血鉀正常，一周控制攝取頻率2至3次，每次不超過半碗的分量。

所謂高鉀水果，指的是每100公克水果鉀含量超過300毫克，包括香蕉、奇異果、釋迦、棗子、黑棗、紅棗、果乾等，像一根香蕉的鉀含量大多在300毫克以上；一顆奇異果的鉀含量雖然不到300毫克，但若吃下兩顆也是超標。至於低鉀水果，則是每100公克鉀含量在200毫克以下。

水果要低鉀 含鐵質及維生素C

慢性腎臟病患者不僅有鉀離子代謝問題，還會伴隨出現貧血，因此吃的水果除了低鉀，也要富含鐵質及維生素C，同時應依據血鉀數值做調整。陳韻婷認為，在日常飲食中，補鐵可從攝取肉類食物補充，水果則建議吃木瓜、芭樂、香吉士、柳橙、聖女小番茄等5種低鉀水果，而且都是維生素C及鐵含量頗高的水果。

洗腎病患吃肉可以補充蛋白質，有助於血紅素的攝取，陳韻婷建議，在三餐飯後一小時內，可適量吃維生素C含量高的水果，幫助增加鐵的吸收率。

如果洗腎病患合併高血糖時，更要小心吃水果的分量。陳韻婷強調，事實上，糖尿病患最常見的併發症就是腎臟病。建議一天只能攝取兩碗八分滿的中低升糖指數（中低GI）水果，可以選擇午餐及晚餐後食用。

患者 洗腎 腎臟病

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