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吸菸人口年年降、肺癌發生率卻年年升 凶手竟然是「它」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣防癌協會今天在彰化秀傳舉辦癌症防治宣導活動，提醒民眾在空汙威脅下，肺癌致死率已居所有癌症之首，需加強篩檢防治。記者林宛諭／攝影
彰化縣防癌協會今天在彰化秀傳舉辦癌症防治宣導活動，提醒民眾在空汙威脅下，肺癌致死率已居所有癌症之首，需加強篩檢防治。記者林宛諭／攝影

彰化縣防癌協會今天在彰化秀傳舉辦癌症防治宣導活動」，延平里里長陳雯嘉也分享自己的經驗，她沒有吸菸，但也罹患原位肺癌，秀傳副院長李佳穎說，近年在工業及交通排放產生的PM2.5夾擊下，空汙愈來愈嚴重，吸菸比率雖年年下降，但肺癌發生率卻年年上升，因此肺癌篩檢更重要，早期發現治癒率大幅提高。

彰化縣防癌協會今天在彰化秀傳舉辦「秀出健康，明天肺更好」癌症防治宣導活動，彰化秀傳院長黃士維說，癌症已連續43年高居國人死因第一名，其中肺癌致死率連續19年位居所有癌症之首。以往80%以上的肺癌被診斷出來時，幾乎已是末期，很少能存活超過2到3年，但近年來越來越多的初期肺癌被提早診斷出來，並在微創手術後被完全治癒，所以早期肺癌篩檢很重要。

彰化秀傳副院長、胸腔外科名醫李佳穎說，根據國健署年報顯示，自從1990年後，台灣的吸菸比率是年年下降從32%降到14%，但肺癌發生率卻從每10萬人口17人升高到35人。

全台每年約有一萬人死於肺癌，而彰化一年約有3千人死於癌症，其中因肺癌死亡約650人，李佳穎說，有的病患會問他「我才40多歲，又沒抽菸，為何會得肺癌？」

李佳穎說，肺癌致病原因除了和抽菸有關，空汙也成為殺手，李佳穎說，台灣PM2.5來源三成是外來霧霾，六成為本地工業及交通排放產生，尤其中部地區在全台PM2.5排放量第一高的六輕，和第三高的台中火力發電廠PM2.5夾擊下，中台灣每年幾乎有三分之一時間處於嚴重空污下，中部民眾也成為受害最深的一群人。

66 歲的延平里里長陳雯嘉也分享罹癌過程，她說，因為車禍就醫卻在檢查中意外發現自己已罹患原位肺癌，還好只有0.6公分，以微創手術切除，術後恢復良好。

50歲的何先生也分享，他是老菸槍，因為咳嗽好幾個月，到秀傳醫院做胸部X光檢查，才發現肺部有一個8公分腫瘤；因腫瘤太大無法手術，就先接受了半年的電療及化療；後來腫瘤縮小很多，再安排整個左肺的全切除微創手術，目前持續追蹤治療中。

李佳穎說，國健署自去年7月起，針對肺癌高風險族群提供免費低劑量肺部電腦斷層檢查，對象包括50到74歲男性、45到74歲女性，父母兄弟姊妹子女等一等親有肺癌病史，及50到74歲的老菸槍等，透過此方案免費檢查的民眾，有2到3%已被診斷出早期肺癌接受治療。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彰化縣防癌協會今天在彰化秀傳舉辦癌症防治宣導活動，提醒民眾在空汙威脅下，肺癌致死率已居所有癌症之首。圖／秀傳醫院提供
彰化縣防癌協會今天在彰化秀傳舉辦癌症防治宣導活動，提醒民眾在空汙威脅下，肺癌致死率已居所有癌症之首。圖／秀傳醫院提供

肺癌 癌症 PM2.5 空污 抽菸

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