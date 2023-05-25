治失眠良方「酸棗仁湯」也缺藥 中醫師：一年前就缺

衛福部推動缺藥資訊平台，中醫藥材部分由於憂心公布後會被哄抬價格，因此不公布藥材名稱。近來傳出中藥材缺貨狀況嚴重，「酸棗仁湯」製劑幾近斷貨，基層都在找替代用藥。中醫藥司科長謝采蓓表示，目前已提供一家廠商仍有酸棗仁，其餘通報缺藥品項則積極調度處理。中醫師則說，酸棗仁已缺了一年多，連原產地中國大陸也缺藥。

衛福部中藥材及中藥製劑短缺通報專區，近期接貨中藥材短缺通報3件、中藥製劑短缺通報89件，衛福部已協調處理72件，其餘 17件協調合約藥廠調度中。

謝采蓓表示，「酸棗仁湯」製劑缺貨，是因原料品質及價格問題，部分中藥廠已停產，已提供尚有庫存之藥廠名單給藥商，但原料產地中國大陸也相當缺乏原料，屬於市場機制下的缺貨。

中醫師陳潮宗則說，酸棗仁湯有解決失眠、鎮靜的功效，但原料藥酸棗仁目前市價昂貴，早在一年前就已供需失衡，原產地來自中國大陸，目前價格已上漲到相當昂貴的價格，連中國大陸都缺藥，但仍有替代用藥可選擇。

但其餘的中藥製劑缺藥問題則與原料相關不大。陳潮宗指出，台灣看中醫的人次從560萬，大漲三成五，至812萬人次，大部分藥廠是「產能不足」，導致市場缺藥。

謝采蓓說，衛福部將提供醫事單位，取得其他藥廠同方劑的藥品資訊，亦請中醫師公會全聯會協助媒合調度，以穩定中藥供應。同時盤點國內常用中藥材庫存情形，據統計約可達至少六個月之使用量，尚無缺貨之疑慮。為預防中藥藥品缺貨，衛福部籲請醫療院所盡量透過「中藥供應資訊平台」進行通報，即時介入處理，以穩定我國中藥供應情形，確保民眾用藥權益。