健保署新規虛報點數超過10萬送辦 未達則直接開罰

過去醫療院所若涉虛報點數，未限制金額一律移送，但僅3成起訴，且行政處分要等司法結果出爐才能開罰。健保署近日公告，未來虛報超過新台幣10萬元者才移送，10萬元以下直接行政處分。

衛生福利部中央健康保險署發布，修正「全民健康保險法第81條規定違法案件函送偵辦注意事項」，名稱並修正為「全民健康保險法第81條涉及刑責移送司法機關辦理原則」。

健保署企劃組參議董玉芸今天接受媒體聯訪表示，過去醫療院所若涉故意虛報，沒有限制金額一律移送檢調，因為有些案子的金額不高，醫生也會說是不小心，考量行政機關在認定是否故意上有一定難度，乾脆都移送。

健保署統計99至109年，每年平均函送95件，經檢調偵辦後提起公訴比率為27%、緩起訴比率為62%、不起訴比率為11%。

董玉芸指出，顯見司法機關認須起訴由法院審理的案件也不多，且對健保署來說，如果移送司法機關，行政處分得等到司法結果出爐才能開罰，有時一等就是好幾年，已經沒有處罰效果。

董玉芸說，若浮報達10萬元以上很難說不是故意，因此自24日起，浮報金額達10萬元以上，且不願與健保署和解或未足額返還不當申報者，就會移送檢調處理；行政調查在3年內都可以處分，累計超過10萬就移送。

不過，董玉芸進一步說明，密醫不分金額，一律移送，因為從事密醫行為依醫療法規定是有刑責的。

至於虛報金額低於10萬元者，董玉芸表示，可直接根據虛報金額，處2倍到20倍罰鍰，另外還可依情節輕重，輕者停止特約1到3個月、重則可終止特約。