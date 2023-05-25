好市多給慰問金爆簽和解書惹議 高市府要求修正內容

中央社／ 高雄25日電
好市多售出「A肝莓」一事餘波盪漾，近日有民眾反映，領取慰問金後竟被要求簽和解同意書，擔心簽完後確診沒人賠。記者王昭月／翻攝
好市多售出「A肝莓」一事餘波盪漾，近日有民眾反映，領取慰問金後竟被要求簽和解同意書，擔心簽完後確診沒人賠。記者王昭月／翻攝

消費者投訴向好市多公司領取慰問金要簽和解書，高市府今天聽取好市多說明後表示，已要求好市多修訂和解書內容，如消費者因未簽和解書未獲好市多妥適補償，可向市府申訴。

好市多針對「科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎污染事件」於11日公告慰問措施，卻有消費者反映，領取慰問金被要求簽署和解書，其中第2點「乙方同意拋棄一切權利」等字眼，引發消費者疑慮，憂心若確診後不能再向好市多求償。

對此，高雄市政府行政暨國際處今天晚間發布新聞稿表示，高雄市政府為維護消費者權益，要求好市多公司於今天下午到高雄市政府說明，好市多今天下午4時派員到市府說明。

消保官於會中，依消費者保護法及民法相關規定，要求好市多公司就引發爭議的和解協議書第2點，增訂文字「但本協議書之補償金總額及權利拋棄事項，於乙方為經主管機關回溯性疫調確認，係因食用本協議書產品而致A型肝炎確診者不適用」。

高雄市消保官表示，消費者在簽署文書時應先了解文件內容，再決定是否簽名，有不清楚之處都可向高市府消費者服務中心洽詢。

如因未簽署和解書未獲好市多公司妥適補償，或消費爭議無法獲得妥適處理，亦可向市府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

另外，如欲提起團體訴訟的消費者，記得保留相關證據資料，以利後續訴訟進行，保障自身權益。

好市多 消保官 高雄市 A肝莓果

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