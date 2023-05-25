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高鐵票選新董事召開首次董事會 江耀宗續任董事長

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗。圖／本報資料照片
台灣高鐵公司董事長江耀宗。圖／本報資料照片

台灣高鐵今天上午召開股東常會，會中通過每股分配現金股利0.67元，另選出15位新董事名單；下午再召開首次董事會，現任董事長江耀宗續任。

江耀宗表示，受惠節慶假期人潮、大型活動持續舉辦及國民旅遊的旺盛需求，高鐵運量去年7月一路向上攀升，延續至今年持續穩健成長。今年4月高鐵日均運量高達20萬7000次，創通車營運以來，單月日均運量的歷史新高紀錄。他說，高鐵運量與營收都已漸恢復到疫前水準，評估今年高鐵運量及營收審慎樂觀，請股東及旅客繼續支持台灣高鐵。

台灣高鐵股東常會今天上午也通111年度營業報告書及財務報表承認案、111年盈餘分派承認案。台灣高鐵指出，截至2022年底，可供分配盈餘達62億437萬餘元，每股分配現金股利0.67元。

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