影／陳建仁至桃機視察 交長：三航廈北登機廊廳明年完工可停泊飛機

為吸引外國旅客造訪台灣，交通部推出「遊台灣金福氣」活動，5月1日起，國際自由行旅客持非中華民國之護照入境台灣前，至活動網站登錄，入境台灣即有機會抽中5,000元消費金，消費金可選擇「電子票證」或「住宿折抵優惠券」。行政院長陳建仁今天（25日）下午至桃機視察國際旅客來台措施以及第3航廈重要進展，親自體驗抽獎活動並與中獎旅客合影。

陳建仁表示，交通部加速、擴大吸引觀光客的方案做得非常成功，新冠肺炎疫情因為國人和政府的努力，獲得到很好的控制，現在就是疫後重建。國內全民共享普發現金，已將近2200萬人、9成3的國人領取，而且中間沒有人碰到任何困難。

陳建仁指出，吸引國際觀光客來台部分，在年底達到600萬人次的目標，大家都有信心，但要達到疫情前的1200萬人次國際觀光客的水準，第3航廈的建設就很重要，這麼大量體的建築很不容易，早期發包上也有些困難，經行政院督導，現在施工進度已經略有超前，希望這項工作能如期如質的完成。

交通部長王國材表示，5000元消費金有50萬份，目前已經抽了2萬份、還有48萬份，歡迎全世界的觀光客來抽獎，若超過50萬份可能還會再加碼。今年到訪台灣的國際觀光客已經在昨晚到達200萬人次，今年的目標是年底達到600萬人次，大家都很有把握。

王國材說，第三航廈是桃機重要建設，第一、第二航廈1年可容納3700萬人次，疫情前甚至曾超過4500萬人次，未來第三航廈可容納4500萬人次，比第一和第二航廈加起來還多，未來三個航廈總和可容納8200萬人次。

王國材指出，第三航廈建設在2026年會完工，北登機廊廳明年就可以完工提供飛機停泊，2025年主航廈旁邊也可以停飛機，南登機廊廳2026完工，整個第三航廈工程就完成了；因此第三航廈明年底就可以開始協助機位的紓解。