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政大、北榮研發AI模型 精準預測大腸癌患者五年存活率

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大圖檔所副教授羅崇銘與北榮團隊合作，建立能預測大腸癌病患五年存活率的AI模型，大幅提升大腸癌預後的準確度。圖／政大提供
政大圖檔所副教授羅崇銘與北榮團隊合作，建立能預測大腸癌病患五年存活率的AI模型，大幅提升大腸癌預後的準確度。圖／政大提供

大腸癌連續15年蟬聯國人十大癌症之首，台灣也是亞洲大腸癌發生率前三名的國家。在台聯大辦公室支持下，政大圖檔所副教授羅崇銘與台北榮民總醫院大腸直腸外科醫師姜正愷、林春吉團隊合作，建立能預測大腸癌病患五年存活率的AI模型，提升大腸癌預後的準確度。

羅崇銘表示，結合AI技術的醫學影像是長期研究領域，過去也曾與台大醫院及北醫附設醫院合作相關研究。台北榮總則為全台醫療院所進行大腸癌相關手術次數最多的醫院，此次參與「榮總與台聯大合作研究計畫」，與醫師姜正愷、林春吉合作，即是以大腸癌為主要研究對象。

政大指出，該項研究以尖端AI人工智慧Transformer架構進行臨床影像解譯，運用深度學習技術，有效融合大腸鏡影像特徵與臨床資料，發展出更精準的癌症預後模型，能高效率且準確預測癌症病患五年存活率。

政大也表示，病徵的診斷資訊能自動生成，無需人為介入，預測準確率達到94%，優於傳統癌症TNM（tumor-node-metastasis）分期的90%準確率，精準評估大腸癌存活率。

羅崇銘則說，期望日後透過產學合作，能建立更完整的商業模式，有效降低大腸癌對全體國民的健康威脅。他也分享，目前正建構醫學影像檢索系統的線上智慧平台，研究將嘗試結合圖檔所的知識管理專業，以AI多模態發展趨勢，將53萬張醫學影像根據病徵進行分類，使用者上傳影像後，系統會找出相似圖，幫助使用者判斷可能病因，盼藉此加速傳統醫療系統轉型。

羅崇銘也認為，未來人文將引領科技，希望將自身專業結合與人密切相關的醫學，發揮「以人為本」理念。智慧醫療發展近年來備受關注，科技與醫療跨領域的合作勢在必行。

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