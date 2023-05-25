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花84元中千萬！全家便利商店統一發票開出2組千萬特別獎 大獎店舖全出爐
全家便利商店本期2023年3-4月中獎發票，開出「吉祥」大獎，店名含有鹿、虎、龍、龜等有吉祥意義動物的店舖，皆開出了發票大獎！本期共開出2組特別獎1,000萬元，分別落在全家便利商店高樹農會店、鹿野瑞豐店，其中有消費者僅花費84元就幸運中大獎。
特獎200萬元則開出1組，幸運得主於全家便利商店土城虎躍店購買蔥花麵包、綿柔鮮奶土司，僅花費54元就將200萬大獎抱回家；特別的是，土城虎躍店上期曾開出頭獎20萬，已經連續兩期中大獎。
頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於全家便利商店中和德穗店、龍京店、龜山幸美店、嘉義日新店開出，最低僅花費37元購買巧克力就成為頭獎得主。
另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家便利商店共開出6組，分別位於三重環南店、新莊福樂店、板橋北站店、蘆洲中原店、關廟旺萊店、新豐新庄店；其中有消費者花費48元購買茶葉蛋及茶飲即獲得100萬大獎，相當幸運。
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