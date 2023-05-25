快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／質疑程序違法！環團硬闖會議抗議 協和四接擇日再審

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆護海公投團體闖入內部會議，高喊要求程序違法、立即散會、退回重審。記者胡瑞玲／攝影
基隆護海公投團體闖入內部會議，高喊要求程序違法、立即散會、退回重審。記者胡瑞玲／攝影

台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站（四接），新版本位址接近基隆港嘴，引發船隻安全疑慮，今下午2時起召開第5次環評初審。進行審查前，立委認為有疑慮應取消審查，否則恐違法，學者要求先內部討論決議是否繼續審查程序，但在內部審議要做繼續審議的決議時，環團卻衝進會議高喊程序違法、立即散會，本案最終決議另擇期審議。

時代力量立委陳椒華於會前提出程序發言，認為台電提出的3.0版其面積、範圍、開發內容等均已改變，沒有經範疇界定，環委審查標的無法完整，無法正確評定，建議退回本案，台電應重提新案再經環評法成人進行相關審查；另3.0版位子將造成自然海岸的破壞，明顯違反海岸管理法，3.0若無法詳細評定，今天就進行審查，恐有牴觸法規疑慮，「若仍進行審查就是違法」，沒有明確界定，相信台電也無法提出生態補償措施。

陽明交通大學公衛系教授余國賓認為，應先進行內部討論，讓環委先釐清是否有無疑慮，再來決定是否繼續審查，「畢竟不是每個人都願意公開表達意見」。

針對陳椒華質疑3.0版東移方案無經範疇界定，繼續審查恐違法，環保署綜計處表示，台電第一次提送的計畫案，就已包含東移方案的海域，因此不管有無東移都在審查界定及範疇內，也都必須做相關調查；此外，東移方案是在專案小組會議中，根據環委、政府機關、專家學者、民眾等意見所做的調整，因此沒有疑慮。

有環委表示，本案先前有召開範疇界定會議，其他環委也有提出生態保育相關問題，陳椒華質疑3.0版無經過範疇界定，若繼續審查恐違法，但綜計處已說有範疇界定，並遵循環評法第37條進行補充調查，因此不用再做範疇界定，今天審查會議也應進行。

但也有環委持保留態度，認為台電第一次提送的計畫案有界定調查項目，恐因東移而有所差異，另原本方案是在西邊，台電最後提送的方案變到東邊，不管什麼原因，環委當初的意見是要求評估縮小甚至不要填海造陸，並沒有叫台電移到東邊，「我可能不會買單」，開發單位可以維持在原地進行改善。

基隆市副市長邱佩琳表示，最大困擾是從頭到尾都沒接到台電東移文件，基隆全力配合台電讓大家有好處，但台電做任何動作難道不需要通知主管機關？同意陳椒華的質疑，3.0版本對基隆市府來說是全新的案件，「看不到台電對基隆市政府的尊重」，做任何變動應知會主管機關，而非事後強迫基隆市政府。

內部討論開到一半，基隆護海公投團體卻直接衝進會議，不斷高喊「程序違反、立即散會、退回重審」20分鐘之久 ，直到記者送稿前都還在抗議中，環委則不發一語，主席則說暫時休息離開會議室；其中保七警隊欲控制情況，希望基隆護海公投團體停止高喊口號，但環團不願離開，不斷高喊「警察推人」、「不要推我」，拒絕離開，也拒絕停止口號，現場一片混亂。

最後主席宣布，本案另擇期審議；環團則高喊「委員勇敢、拿出勇氣」，要求撤回。

基隆護海公投團體闖入內部會議，高喊要求程序違法、立即散會、退回重審。記者胡瑞玲／攝影
基隆護海公投團體闖入內部會議，高喊要求程序違法、立即散會、退回重審。記者胡瑞玲／攝影

台電 基隆港 陳椒華 環評 協和電廠 四接

延伸閱讀

台電資料漏洞多 立委：四接環評應重做

影╱憂心協和四接環評粗暴過關 基隆護海公投環署門口抗議

立院朝野黨團完成礦業法協商 預計月底前三讀

立委批種樹百里政治凌駕專業 蘇貞昌漠視民意專斷獨裁

相關新聞

統一發票開獎！萊爾富買豆漿、茶葉蛋 幸運兒花46元就中千萬

統一發票開獎，萊爾富超商表示，本期共開出一個千萬、一個百萬大獎，兩組幸運得主皆消費不到50元，即抱走大獎。

幸運兒就是你！3-4月統一發票開獎了 千萬獎號「20783987」

今（112）年3-4月期統一發票中獎號碼於今（25）日開獎，本期千萬特別獎獎號為「20783987」、獎金200萬元的特獎號碼為「04135859」...

電動車位管理草案預告 停車場1至2%車位將為電動車專用

近年選擇電動汽車民眾越來越多，掛牌數逐漸成長，交通部預估充電停車位需求增加，今預告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設...

1張圖看瑪娃颱風有多強 鄭明典：很完整結實的雲系結構

強烈颱風瑪娃持續進逼，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據瑪娃颱風可降水量分析，颱風眼是清澈的水藍色色階，水氣量最充足的眼...

回響／行人地獄血淚鋪成 交通部：盼今年行人死傷歷年最低

台灣行人環境不友善，平均每年超過8400人死傷，400名行人魂斷道路，且數字逐年攀升，聯合報今、明2天推出陽光行動「走出...

明年放假圖表／2024年4個連假 僅小年夜放假須補班

今年有6次補班，創史上最多，引起民怨。行政院人事總處蒐集各方意見後研擬5種方案，行政院長陳建仁今天在院會聽取人總報告「1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦