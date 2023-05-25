鼓勵長者接種疫苗 台東送5百元禮券及5劑快篩試劑

鼓勵長者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，台東縣宣布65歲以上長者，只要接種疫苗就送500元禮券及5劑家用快篩試劑，台東縣長饒慶鈴呼籲長者踴躍接種。

台東縣政府今天發布新聞稿，第4波本土疫情升溫中，台東縣政府配合中央疫苗政策，5月24日至12月31日期間，65歲（含）以上長者至台東縣任一合約院所，只要接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑，即可獲得500元禮券，並加碼贈送5劑家用快篩試劑。

饒慶鈴表示，傳染病分類雖然調降，實名制快篩購買也自5月1日起退場，但民眾仍應注意自身健康狀況，如有呼吸道或其他不適症狀時應立即快篩，試劑可至藥局、藥妝店、超市及超商等購買，篩檢陽性者建議儘早就醫以利醫師診療，尤其是65歲以上、BMI大於等於30、有糖尿病、肝病、腎病、心血管疾病或其他慢性病等高風險因子者，應透過醫師評估開立抗病毒藥物以減少中重症發生機率。

另外，建議民眾外出時仍要戴口罩；尤其符合「65歲以上」、「有慢性病」、「未打疫苗」3種危險因子的民眾，更是強烈建議繼續戴口罩。

台東縣政府衛生局提醒，未完成3劑疫苗接種者儘速接種，其中追加劑建議接種莫德納BA.4/5次世代疫苗，以增進免疫保護力；今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾亦鼓勵接種，共同提升免疫保護力。