石虎出沒熱區移除過多遊蕩犬 農委會今開會與動保團體溝通

零撲殺政策執行6年，卻造成遊蕩犬隻愈來愈多，不僅造成環境髒亂，人犬衝突，同時也造成農作物的損害，以及大量野生動物死亡；農委會將在今年第三季，針對全台8到9個熱區，啟動遊蕩犬隻移除試辦計畫，降低遊蕩犬隻對野生動物干擾以及人犬衝突；但計畫也引起動保團體關注，下周將在農委會進行快閃活動，認為野生動物死傷不能不能怪罪流浪犬；農委會表示，會適度呼這些訴求，正面看待。

農委會今天進行「農委會商研台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案工作小組（動保團體）會議」，傾聽動保團體的想法，但仍有動保團體拒絕背書出席。

根據農委會最新全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，111年全國遊蕩犬數量推估為15萬9697隻，每百人遊蕩犬數則為0.69隻，與上期（109年）調查結果15萬5869隻相較，遊蕩犬數量增加2.46％（3828隻）、每百人遊蕩犬數則增為4.54％。

農委會畜牧處長張經緯表示，遊蕩犬跟部分野生動物衝突、人犬衝突，農委會即將進行試辦計畫，未來的試辦計畫，也希望聽取動保團體意見，進行溝通，今天是召開工作會議的會前會。

他表示，意見彙整後，實際現場遊蕩犬知的狀況如何，也要透過符合動物福利的方式誘捕結紮，使其不再能繁衍，仍需要動保團體工作團隊協助，畢竟長期關心遊蕩犬隻的動保團體，對當地遊蕩犬的習性了解；遊蕩犬問題仍需要處理，若不能針對逐案、族群，適度的處理遊蕩犬，是解決不理性毒殺案件的方式之一，也因此，需要規畫出特定地區的遊蕩犬樣態、有實際案例，試辦地區要先指認出來。

張經緯表示，試辦計畫需要跟各方討論，跟工作團隊溝通，才是符合各方期待的試辦計畫，至於動保團體下周將到農委會舉行快閃活動，他說，會適度呼應訴求、正面看待。

根據農委會初步規畫，試辦計畫的執行區域，主要是石虎、穿山甲原生野生動物出沒處，包括台中、苗栗、南投三縣市；重點熱區仍需適當移除遊蕩犬隻。

根據農委會特生中心和林務局統計，整體野生動物被遊蕩犬攻擊的數量從2019年到2022年總計已達274隻，其中有128隻穿山甲、41隻台灣山羌遭受遊蕩犬攻擊；因犬攻擊致傷的野生動物的數量近年來也迅速攀升，從2019年遭攻擊47隻，2021年一度高達110隻。

根據特生中心觀察，穿山甲近幾年的救傷案例持續上升，其中疑似受犬隻攻擊的案件比例愈來愈高，已取代獸鋏成為穿山甲受傷主因，因石虎與遊蕩犬的共域比例高達90％，野外遊蕩犬對石虎保育已造成極大生態威脅。