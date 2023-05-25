張琪開唱紀念出道60年 盼各界重視失智症

台灣失智症協會指出，台灣失智人口已達32萬，失智症目前無法治癒，但透過早期發現、早期治療，以及良好生活安排、社會參與，仍可控制病情，避免快速退化，透過「金曲懷唱」也可帶領失智者回憶，有助促進正向情緒與表達。資深歌手張琪、鼓霸大樂團將合作「忘不了我們的歌」演唱會，除紀錄張琪出道60年、樂團成軍70年軌跡，透過重溫經典歌曲，盼拋磚引玉喚起大眾重視失智症議題。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症並非正常老化，且病因複雜，包含大腦神經退化、血管病變等，由於病程長且具階段性，對個人、家庭、社會都將帶來極大的壓力及照顧成本。失智症要早期診斷、預防、介入。因唱歌與說話的腦部部位不同，透過練歌、唱歌可以訓練記憶，也能運動，更有助於促進正向情緒與表達，且有家人陪伴下，也讓失智者活得更有品質與尊嚴。

徐文俊補充，大多失智者屬於阿茲海默症，短期記憶較差，長期記憶仍維持，過往豐功偉業、喜好事物都還記得，因此透過懷舊方式，讓老人家說話、活動、畫圖或互動相當重要，但每個人生長背景不同，包括居住國內外、南部、北部等不同地區，或客家人、閩南人等，且每個人好惡也不同，專業人員設計懷舊活動時，也需要針對個人做設計。

徐文俊提醒，若家屬不認識失智症，認為老人家只是記性不好、年紀大，相較失智者無病識感而更嚴重，呼籲民眾應多陪伴家人，才能觀察家人有無退步，像是媽媽煮飯以前一週7天菜色都不同，但現在僅剩2至3種菜色，也不太能備料，作為家人應該要早期發現，才能了解家人的變化，及早預備長輩往後的日子，包括財務規劃、預立醫療計畫等，台灣也有100多個失智共照中心能提供協助。

失智症年紀也不斷往前，徐文俊說，65歲以下為年輕型失智者，臨床觀察占比約10%，門診中遇過最年輕為38歲，原因包括臨床醫師診斷能力變強，對早期失智症有更多了解，另一方面也包括空氣污染等問題，導致失智症發病年齡提早。相較老年型失智者已退休，年輕型失智者多半還在職場階段，恐無法獲得退休金，且失智者配偶還要承擔照顧失智者、小孩及經濟壓力。

「智慧不會因為失智而消失。」徐文俊呼籲，各界更應關注年輕型失智者，即使他們無法在原來的職場完成職份，但都可以透過職務再設計，讓年輕型失智者持續貢獻能力，像是失智症協會的樣咖啡，搭配專業職能治療師設計適合失智者的工作內容，讓失智者一樣有產值，避免年輕型失智者因為確診失智、又無法工作而雙重打擊，鼓勵工商界正視，繼續讓失智者發揮所長，對公司、員工都有幫助。

張琪演唱會嘉賓侯麗芳、孫情獻唱，今日發布記者上妹妹張琴也擔任主持人，眾星也與失智病友家屬互動合唱。曾照顧失智公婆10多年的張琪提醒，如果老人家突然半夜開瓦斯煮中餐，千萬別以為只有一次，因為次數會增加，小問題沒有及早發現、治療會很可惜；侯麗芳說，自己媽媽也失智10年，期間她與老公、外勞一起照顧媽媽，了解失智症後期，無論病友還是家屬都非常辛苦，呼籲大家及早預防、就醫，延緩失智。

現年65歲的失智病友陳文輝及62歲太太劉明華加入失智症協會顧問小組，常分享自身故事鼓勵失智症家庭，要勇敢、正向面對失智症。劉明華說，兩人結婚38年，先生原本是印刷出版公司總經理，是家裡的完全支柱，過去也不用記事本，事情都記在腦裡，個性樂觀開朗，但50多歲時開始無法正常應答、工作，59歲退休後，才陸續就醫、檢查，確診額顳葉失智症。