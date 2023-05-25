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影╱憂心協和四接環評粗暴過關 基隆護海公投環署門口抗議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆護海公投等團體中午到環保署抗議，呼籲7月底任期屆滿環委別倉促讓台電矇騙過關。記者胡瑞玲／攝影
基隆護海公投等團體中午到環保署抗議，呼籲7月底任期屆滿環委別倉促讓台電矇騙過關。記者胡瑞玲／攝影

協和電廠更新改建計畫今下午2時在環保署召開環評第5次初審會議，基隆護海公投等團體中午到環保署表達抗議，直指東移方填築位置與原計畫完全不同，加上基隆市府今早發出公文要求台電備齊相關申請資料，重新提送市府審查，呼籲7月底任期屆滿環委別倉促讓台電矇騙過關。

基隆護海公投領銜提案人王醒之指出，本案從林右昌卸任基隆市長前就對台電審查放水、今年4月內政部封殺公投、5月台電環評闖關、更意欲於大選前動工，是一連串設計好的劇本，最後甚至索性脫掉能源轉型外衣，欲粗暴對基隆海域進行能源開發，化身政治推土機、能源怪手，輾壓環境倫理與所有反對、疑慮的⺠意。

王醒之指出，此次台電送進環評會的書件資料高達5000多頁，但仔細閱讀後發現可用「充滿答非所問、避重就輕、自我矛盾、扭曲事實」16字形容。四接嚴重影響以基隆港營運為例，台電不斷強調委託的操船模擬、水工模型試驗經第三方驗證，但其實是引用2019年7月的會議紀錄，同時又隱瞞今年2月第三方驗證會議中出席人員對安全性的疑慮，如台灣港務公司提及LNG船操船碰撞風險、港型改變後港內靜穩度下降、港池震盪等問題，更掠過不提研究報告中高風險航次比例過高問題，這些都會影響基隆港市未來30年發展。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，四接預計填海處是「基隆市水產動植物保育區」，屬海岸管理法第12條的「一級海岸保護區」。要達到2050年淨零排放法定目標，認為協和電廠應直接轉型為「再生能源電廠」，不該改建為高碳排的燃氣火力電廠，尤其四接2032年才能完工，可用時間極短，根本不符經濟效益。

社團法人基隆市野鳥學會常務理事鄭暐表示，目前評估報告中，海域生態調查評估項目的呈現充滿惡意欺騙，外界看到比較分析表用來代表3.0樣方案的樣站，並非坐落於3.0的填築區，而3.0的填築區內也未有任何海域生態調查的樣站。

鄭暐也指出各環節可輕易找到不合理之處，包含評估書中不曾計算珊瑚總個體數、填築區的總群體數，那台電追求的珊瑚淨零損失基準為何；台電過去曾在3.0填築區記錄到保育類海龜出現，也直接顯示3.0的14.5公頃是海龜的棲息地，卻採選擇性的論述，在比較分析中卻說未見保育類海龜及其棲地補償措施。

時代力量立委陳椒華表示，海岸管理法第一條明定「自然海岸零損失」的規範與願景，基隆市現存的自然海岸僅餘13.91％，約2593公尺，而四街東移方案將直接覆蓋基隆市僅存的自然海岸，占比高達僅存自然海岸線15％，完全違反海管法。

陳椒華說，台電去年提出東移方案，但環評書內容沒重做調查，認為審查會應取消，甚至重新提出新的環評案，依照環評法第10條及「開發行為環境影響評估作業準則」第37條，不希望環保署升格環境部，但環評審查卻為開發單位護航，另基隆市府今早也發出公文，要求台變備齊相關申請資料後，重新提送市府審查，要求重做環評、重新提案、重新進行範疇界定，才能夠符合環評法該有的作為。

基隆護海公投等團體中午到環保署表達抗議，呼籲7月底任期屆滿環委別倉促讓台電矇騙過關。記者胡瑞玲／攝影
基隆護海公投等團體中午到環保署表達抗議，呼籲7月底任期屆滿環委別倉促讓台電矇騙過關。記者胡瑞玲／攝影
基隆護海公投等團體中午到環保署表達抗議，呼籲7月底任期屆滿環委別倉促讓台電矇騙過關。記者胡瑞玲／攝影
基隆護海公投等團體中午到環保署表達抗議，呼籲7月底任期屆滿環委別倉促讓台電矇騙過關。記者胡瑞玲／攝影

基隆港 台電 環評

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