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面對人生最後一哩路 花蓮推廣居家安寧療護與預立醫囑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局獲花東基金挹注，今年將舉辦訓練課程強化居家安寧療護、鼓勵預立醫療決定，讓每個人有尊嚴的選擇自己人生最後一哩路。圖／門諾醫院提供
花蓮縣衛生局獲花東基金挹注，今年將舉辦訓練課程強化居家安寧療護、鼓勵預立醫療決定，讓每個人有尊嚴的選擇自己人生最後一哩路。圖／門諾醫院提供

「讓人生最後一段路，掌握在自己手上。」花蓮縣獲得花東永續發展基金挹注，推廣安寧療護與預立醫囑，今年將整合全縣42間居家護理所，讓安寧療護走出醫院、走入社區和家庭，也鼓勵民眾與家人共同參與預立醫療決定，正向面對死亡。

衛生局長朱家祥說，高齡化社會來臨，國人平均餘命增加，但與健康餘命的差距也擴大，要如何面對人生最後一哩路是重要課題。他舉自己父親為例，因生病7年前要插管，他想起父親病前曾告訴他不願長期臥床，但家人捨不得，仍反對拔管，父親臥床至今，病中難耐抽痰的不舒服，怒目相向的表情，讓他心痛難忘。

朱家祥表示，很多人因為害怕死亡，不願和家人討論人生最後一哩路的選擇，成為終生遺憾。台灣人有「留一口氣回家」的習俗，也代表很多人希望在家裡走完人生路，居家安寧療護、預立醫囑就是希望民眾能夠自主選擇、有尊嚴的離開。

花蓮因為地形狹長，提供臨終療護的醫療院所多半在北區的大花蓮地區，衛生局今年推動重點，是讓安寧療護進入社區與家庭。將與42間居家護理所合作，訓練具有安寧療護的概念，全面推廣，讓社區安寧療護更到位。

另外，也要結合老人會、婦女會等社團，藉由安寧照顧基金會研發的桌遊，讓長輩在體驗過程中，了解生命的價值，並鼓勵預立醫療決定，讓人生最後一哩路不再留下悔恨與遺憾。

花蓮縣衛生局獲花東基金挹注，今年將結合社區扎根生命教育，鼓勵預立醫療決定。圖／門諾醫院提供
花蓮縣衛生局獲花東基金挹注，今年將結合社區扎根生命教育，鼓勵預立醫療決定。圖／門諾醫院提供
花蓮縣衛生局獲花東基金挹注，今年將結合社區扎根生命教育，鼓勵預立醫療決定。圖／門諾醫院提供
花蓮縣衛生局獲花東基金挹注，今年將結合社區扎根生命教育，鼓勵預立醫療決定。圖／門諾醫院提供

衛生局 花蓮 家人

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