行人交通綱領雷厲風行 展現道安決心

未來各縣市要公布道安改善成果，若有交通違規嚴重的駕駛要定期換照！行政院25日公布「行人優先交通安全行動綱領」，將以工程、教育、監理與執法面向、7年400億元的預算改善行人道路安全，包括加速道路安全改善，補助機車駕訓、嚴重違規的駕駛定期換照等措施。未來400億中會有50億拿來改善校園周圍道路安全。

改善人行道與校園道路

交通部表示，為降低行人交通事故死傷，「行人優先交通安全行動綱領」制定工程、教育、監理及執法4面向、19項行動方案，工程面向行動方案有9項，要建構安全的行人通行環境。由於違規件數與受傷人數都呈現增加趨勢，因此也監理面向提出5項、教育面項3項、執法面向2項，以建立國人正確用路觀念及導正違規行為。

工程面向包括「行人安全設施改善」、「改善人行道」、「校園周邊暨行車安全道路改善」等，未來也將建立「道路交通安全檢核」機制，各縣市每月都需要公布改善成果供外界檢視。教育面相則有「交安教育向前行」、「村里來開講」等政策，將行人優先停讓文化納入課程模組重點主軸。

違規者將定期換照

監理面向包括補助機車駕訓加倍、新手違規講習，並考慮恢復定期換照，以約束罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者，而客運業者未來申請補助須提出客運路口停讓安全教育訓練計畫；執法面向則將加強重點項目執法，包括路口不停讓行人、人行道違規停車，並新增14處「路口科技執法」。

行政院長陳建仁曾表示，「道安行動綱領」將由內政部營建署預計在7年投入400億元，此外營建署還有170億的「提升道路品質計畫」，有記者質疑兩個計畫是否合併？營建署官員回應說，兩者是分開的，而「道安行動綱領」裡面會有50億是拿來進行「校園周邊道路安全改善計畫」，國發會正在審議中。

被問到加強行人禮讓的「精緻執法」是否會常態化？警政署長黃明昭表示，6月開始還會有禮讓行人的重點執法，在六都與彰化有200多個點，六都以外有50個點，會持續加強執法。

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