籌設癌藥基金重要里程碑 石崇良：與英國NICE簽署協議

癌症為國人十大死因之首，發生率仍持續攀升，近年癌症治療方式日新月異，衝擊健保有限資源。為加速取得先進癌症藥品，並兼顧健保永續發展，健保署署長石崇良、財團法人醫藥品查驗中心（CDE）執行長林時宜和英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）於5月18日共同簽署合作協定，未來將深化雙方資訊交流及人員訓練，以提升健保新藥給付評估及財務管理機制。

石崇良、林時宜及國健署長吳昭軍等人，於本屆世界衛生大會（WHA）會前赴英國，拜訪英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）及英國國民健康服務署（NHS）官員，就創新藥品基金(IMF)及癌藥基金(CDF)運作模式、醫療科技評估（HTA）、多元財務管控機制等議題進行交流。

NICE是英國負責改善並追求健康及社會照護體系卓越發展的獨立機構，負責制定高品質健康照護治療指引與標準，也就促進健康的生活方式和預防疾病提供建議。NICE的目標係基於最新的實證基礎下，幫助NHS、地方政府、慈善團體及醫療、公共衛生與社會服務人員，善用有限資源提供最佳照護及具成本效益及價值的治療，以減少醫療不平等。

石崇良於會談表示，「非常榮幸帶領衛福部代表團拜訪有24年悠久歷史的NICE，學習享譽全球的癌藥基金制度。能夠代表衛福部健保署與NICE簽訂合作協定，對實施28年的台灣健保發展史而言，更是重要的里程碑」。

NICE國際合作部副主任Pilar Pinilla-Dominguez會中提到：「非常樂意支持台灣精進HTA評估系統的強烈企圖，熱切希望可以分享NICE在英國的經驗，這項協定提供極好的機會，可以交流想法、找到解決HTA相關挑戰的共同方法，進而造福我們兩個國家的病人」。

此次簽署合作協定，雙方聚焦在HTA的人員訓練及技術研討，未來可透過與NICE的深入合作，第一手接觸國際HTA的最新趨勢、評估流程和方法，及真實世界資料的應用、創新藥品基金和癌藥基金的財務運作等方面進行充分交流；健保署也非常樂意與NICE分享在大數據管理及人工智慧運用的最新進展，讓合作協定更加落實與互惠。