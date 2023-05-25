明年彈性補班變少 僅春節與清明二次

今年彈性補班太多引發民怨，政院決定只有春節與清明要補班！人事總處25日宣布，明年僅剩下春節與清明連假會在4天以上，以減少彈性補班的狀況，相關行事曆已經上網，供民眾參考。針對各界關注軍公教加薪，人事總處官員僅表示，等行政院審議完就會適時公布。

明年4個3天連假

人事總處官員表示，依照「紀念日及節日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有4個，分別為元旦（3日）、春節假期（7日）、清明連假（4日）及端午連假（3日）。

人事總處指出，今年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，經徵各界意見後，考量除夕及春節是國人最重視的節日，清明節具有慎終追遠的意涵，且為減少對股匯市的影響，並紓解運輸量能，因此調整彈性放假範圍，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」。

行事曆已公布

此外，補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。另經統計，未來5年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，且均為除夕前一日。

人事總處已將113年行政機關辦公日曆表登載於官網，民眾可上網參考。

官員舉例，以明年政府行政機關辦公日曆表來看，農曆除夕前一日（2月8日）適逢星期四，調整為放假日，於2月17日（星期六）補行上班，農曆除夕及春節（2月9至12日）因含2日例假日，於2月13日至14日（星期二、三）補假，明年的兒童節及民族掃墓節則毋須調整。

軍公教加薪有譜？

外傳明年軍公教將加薪3%，但人事總處副人事長李秉洲、行政院發言人林子倫均對此三緘其口，李秉洲僅表示，經審議委員會討論，確定會有調整，方案已經送行政院審議，等定案後就會對外公布；林子倫則說，政院對軍公教加薪向來持正面態度。

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