客運停駛衝擊交通 泰安、大湖藉幸福巴士鏈結生活圈

苗栗縣泰安、大湖兩鄉因新竹客運在縣內12條路線減班或停駛，兩地偏鄉、弱勢及學生等族群的交通問題首當其衝。泰安鄉長陳吉基、大湖鄉長黃惠琴達成共識，藉由泰安鄉幸福巴士的營運路線，停靠大湖站點接駁民眾至大湖市區，上午並舉辦通車啟用儀式。

泰安鄉公所指出，苗61線及62線道路是泰安、大湖兩鄉重要的聯絡道路及產業生活廊道，不論上學、上班、購物、就醫或旅遊，泰安鄉幾乎都會先到大湖市區，兩鄉是日常生活共同體，彼此相依共生。

新竹客運去年至今年陸續減班或停駛，衝擊兩地偏鄉交通，部份偏遠地區弱勢家庭仍有搭乘需求，如果減班、停駛，將使學生及弱勢族群交通中斷，造成 生活不便，期盼藉由泰安鄉幸福巴士營運路線串起兩鄉交通網路，維持日常生活圈鏈結。

通車儀式上午泰安鄉公所新大樓廣場舉行，兩地鄉長共同參與，與會人士在儀式後並一同從泰安試乘至大湖。

泰安鄉公所表示，這次泰安、大湖兩鄉擴大生活圈接駁路線，由泰安鄉幸福巴士行駛既有的泰安中興-大湖段、清安-大湖段路線，其中清安至大湖線周一、三、四、五行駛，一天往返一班次，上午10點30分從清安豆腐街站出發，沿苗62線、台3線行駛至大湖舊大順醫院；中興至大湖線每周二、四行駛，上午10點30分從中興文健站經苗61線等道路至大湖大順醫院，也是一天往返一班次。