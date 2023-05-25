抽驗夏季冰品飲料腸桿菌超標 南投驗出6件未符規定

冰品飲料清涼解署，是民眾夏天的最愛，過去常有總糖量、總熱量及食品中微生物衛生標準超標的情形，南投縣衛生食品單位最近執行「112年度夏季冰品飲料稽查專案」，計抽檢稽查40家業者、52件冰品；共抽驗查有6件冰品飲料腸桿菌未符合規定，請民眾勿貪涼，注重飲食衛生安全。

南投縣衛生局表示，針對縣內製造及販售冰品飲料業者專案進行稽查及抽驗，就賣場現場作業環境、從業人員衛生、製程衛生及溫度管控、保存來源文件及標示進行查核，並針對食材配料及現場調製飲品抽驗，檢驗冰品飲料成品的總糖量、總熱量及食品中微生物衛生標準，針對沙門氏菌、腸桿菌科、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌、大腸桿菌、大腸桿菌等項目，進行重點稽查。

果然在40家業者、52件冰品中，查出6件冰品飲料腸桿菌未符合規定，1家從業人員未完成年度健檢，隨即通知店家業者進行限期改善，經複驗已全數合格符合規定，但民眾購買飲料冰品時也應留意店家的環境、設備和工作人員的衛生狀況，選購時也需要留意外觀和氣味，如果發現異常，應立即停止飲用。

衛生局長陳南松表示，確保食品安全，民眾購買後未飲完要留意保存方式以免滋生細菌，避免飲用後出現身體不適症狀，要連鎖飲料業、連鎖便利商店業及連鎖速食業等直接供應飲食場所，應符合連鎖飲料便利商店及速食業的現場調製飲料標示規定，衛生局將不定期加強業者稽查。民眾如有食安及消費疑義，可電洽服務專線049-2231994。