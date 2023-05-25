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北市機車排氣定檢通知再寄2批紙本 7月起全面電子化

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市機車排氣定檢通知今年再寄發2批紙本明信片後，7月起全面改採電子化。記者林佳彣／攝影
北市機車排氣定檢通知今年再寄發2批紙本明信片後，7月起全面改採電子化。記者林佳彣／攝影

2050年淨零排放，無紙化已成趨勢，北市機車排氣定檢通知今年再寄發2批紙本明信片後，7月起全面改採電子化。機車設籍北市者12月20日前加入「定檢好康愛報報」LINE好友並註冊，就能賺LINE Points點數與限量超商咖啡券。

空氣汙染防制法規定，凡領有牌照且出廠滿5年以上的機車，應每年於行車執照原發照月份前1個月至後1個月（共3個月）期間內，至各縣市環保局認可合格的機車排氣定檢站排氣定檢。

目前北市機車設籍數逾94萬多輛，每年應排氣定期檢驗占65萬多輛，環保局每年寄發約63萬件紙本明信片通知機車排氣定檢，去年10月已預告今年7月起不再寄發並採全面電子化通知，預計未來年省紙張可減少碳排放約5.4公噸。

環保局推出3種電子化通知方式為，加入環保局LINE@官方帳號「定檢好康愛報報」註冊定檢鬧鐘、申請環保署「機車E定通」電子郵件通知，以及下載環保署「環境即時通」App設定推播訊息通知，每年即可於應定檢期間收到通知，懶人包教學可至環保局官網查詢。

此外，環保局今年推出「機車定檢LINE你知 無紙減碳贈好禮」活動，鼓勵民眾加入「定檢好康愛報報」好友並註冊定檢鬧鐘，機車設籍北市者12月20日前完成註冊，就可領取LINE Points 20點，每周三還可登記領取限量超商咖啡券，加碼揪團活動是邀請車籍設籍北市的好友完成註冊，就能再賺點數。

領有牌照且出廠滿5年以上的機車應每年進行排氣定期檢驗。圖／台北市環保局提供
領有牌照且出廠滿5年以上的機車應每年進行排氣定期檢驗。圖／台北市環保局提供

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